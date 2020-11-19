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19 ноября 2020 года 12:50
Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги четверга в диапазоне 3050-3115 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги четверга в диапазоне 3050-3115 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс"Александра Осина. "Индекс Мосбиржи в четверг к 11:30 мск снизился на 0,7% в рамках аналогичной тенденции американского рынка и цен на нефть, комментирует Осин. - Наблюдается определенная активизация потока информации, касающейся подведения итогов выборов в США. По информации Washington Post, комиссия по контролю избирательного процесса в округе Уэйн, в Мичигане пока не сертифицировала результаты подсчета голосов на выборах президента США из-за сомнений входящих в комиссию республиканцев в качестве подсчета голосов. Вопрос будет передан регулирующему совету штата, заседание которого состоится 23 ноября. Подтверждение предпосылок затяжного характера политического противостояния в США по итогам ноябрьских выборов вновь транслируется в фиксацию прибыли покупателями. При этом данный вариант развития событий - в рамках его реализации в последние недели - пока не привел к значимому ужесточению рыночных условий для инвесторов". Хуже рынка выглядят акции девелопера Etalon Group. Генеральный директор группы Геннадий Щербина в рамках Дня рынков капитала в среду заявил, что "выполнит, и перевыполнит" оптимистичный сценарий своего развития, и вплотную приблизится к результатам 2019 года. Однако, параллельно было заявлено, что Etalon Group не исключает проведения в будущем допэмисии "для каких-то будущих больших приобретений". С учетом традиционного циклического спада в показателях финансово-операционной статистики девелоперов, наблюдаемого при развитии процессов восстановления после экономического шока и с учетом рисков постепенного ускорения инфляции также неблагоприятного для ипотечно-девелоперского бизнеса, новость о планах допэмиссии могла повысить риски долгосрочных оценок по бумагам девелопера, полагает Осин. Хотя влияние данной информации на рынок представляется ограниченным ввиду отсутствия значимых деталей для ее анализа, в том числе касающихся планов Etalon Group в области M&A. Эксперт "Фридом Финанс" указывает также, что в лидерах роста - акции "РусАла". Поводом, по его мнению, стала информация компании о позитивной динамике процессов, связанных с заключением контрактов на поставку продукции на будущий год и заявленного "РусАлом" прогноза сбалансированного спроса-предложения на рынке алюминия в 2021 году. Также, рынок, как представляется аналитику инвесткомпании, с запаздыванием начинает отыгрывать снижение краткосрочных рисков, связанных с бизнесом компании. "Опубликованное в начале месяца решение совета директоров Норникеля рекомендовать акционерам на ВОСА принять решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2020 года в размере 623,35 рубля на одну акцию подтверждает рыночные ожидания, соответствующей высокой, порядка 10% годовых оценке годовой дивдоходности по бумагам ГМК. Это обстоятельство - учитывая доминировавший высокий уровень неопределенности в отношении финансовой статистики ГМК и "РусАла" - представляется способным в итоге повысить рыночные среднесрочные оценки справедливой стоимости компаний", - пишет Осин. По мнению эксперты "Фридом Финанс", во второй половине дня преобладают шансы, по крайней мере - частичного, восстановления цен российских акций. "Спрос стабильно проявляет эластичность в рамках влияния монетарных факторов и на фоне сохранения прогнозов продолжения практики поддержки производителями цен товарном рынке. Целевые уровни закрытия торгов четверга для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 3050-3115 пунктов, 75,35-76,70 рублей и 89,55-90,80 рублей за доллар США и евро соответственно", - прогнозирует Осин.
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Компании упоминаемые в новости: Etalon Group
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