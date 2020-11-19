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19 ноября 2020 года 11:53
"ВТБ Капитал" поднял рекомендацию для акций Юнипро до "держать" после переоценки сектора
"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки, для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) рекомендация была повышена с "продавать" до "держать". Для бумаг остальных компаний сектора рекомендации были оставлены без изменений: "покупать" для акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU), "РусГидро" (MOEX: HYDR), "Интер РАО" (MOEX: IRAO), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) и "ТГК-1" (MOEX: TGKA) ; "держать" для акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG). В своем втором Альманахе ESG по электроэнергетическому сектору (первый выпуск был опубликован 16 сентября 2019 года - прим. ИФ) аналитики "ВТБ Капитала" вывели на передний план тему углеродоемкости российской энергетики. "Наши расчеты показывают, что Россия в ближайшее десятилетие может снизить углеродоемкость своей электроэнергетики на 30%. Более половины этого снижения может обеспечить массовый вывод из эксплуатации угольных электростанций, утративших технологическую конкурентоспособность в условиях низких цен на газ и постепенного удешевления возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Другими важными факторами могут быть более глубокая модернизации мощностей в рамках программы ДПМ-2 и реализация существующих долгосрочных планов строительства объектов в сегменте ВИЭ. В результате углеродоемкость российской электроэнергетики будет не выше, чем сейчас в Евросоюзе, и ниже, чем в США и Китае. Постановка такой задачи привлекла бы внимание к энергоэффективности в промышленности - особенно в тех отраслях, которые значительно отстают от зарубежных по этому показателю", - пишут эксперты. Они отмечают ряд заметных изменений, произошедших в секторе за последние 12 месяцев, связанных с улучшением ESG-параметров бизнеса компаний: "Энел Россия" закрыла сделку по продаже своей единственной угольной электростанции (Рефтинской ГРЭС - прим. ИФ), "Интер РАО" включила в 10-летнюю стратегию четкую цель по сокращению выбросов углекислого газа на один кВт.ч и рассматривает возможность выхода в сегмент ВИЭ, "Юнипро" начала регулярно включать слайды по вопросу ESG в презентации руководства. "Мы используем ESG-надбавки к WACC (средневзвешенная стоимость капитала), чтобы отразить важность данного аспекта для российских электроэнергетических компаний и наш стандартизированный подход к учету таких рисков. После корректировки на текущий год к генерирующим компаниям, помимо риска ликвидности в размере 0,5-2%, применяется ESG-риск в диапазоне 0,9-3,2%, в результате чего значение WACC для них составляет 12,8-15,8%. Принимая во внимание расчеты по WACC и фактические результаты за девять месяцев 2020 года, мы повышаем рекомендацию для акций "Юнипро" с "продавать" до "держать" и подтверждаем рекомендацию "покупать" для бумаг других генерирующих компаний. Исключение составляет "Мосэнерго", для акций которой рекомендация "держать" не меняется", - говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях): Прогнозная цена Интер РАО - 7 (текущая цена - 5,21), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Юнипро - 2,7 (текущая цена - 2,75), рекомендация - держать; Прогнозная цена Энел Россия - 1 (текущая цена - 0,9), рекомендация - покупать; Прогнозная цена ОГК-2 - 0,82 (текущая цена - 0,7), рекомендация - покупать; Прогнозная цена ТГК-1 - 0,013 (текущая цена - 0,011), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Мосэнерго - 2,18 (текущая цена - 2,08), рекомендация - держать; Прогнозная цена РусГидро - 0,9 (текущая цена - 0,8), рекомендация - покупать.
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