Рубль в краткосрочной перспективе может закрепиться у отметок 75,7-76,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе может закрепиться у отметок 75,7-76,5 руб./$1 и на уровне 90,0-91,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Укрепление отечественной валюты к доллару и евро - следствие определенного оптимизма на рынках на новостях об эффективности вакцины от компаний Pfizer и BioNTech, - отмечает Тузов. - Заявлено, что эффективность разработки составляет 95%, а не 90%, как озвучивалось ранее. Кроме того, рубль поддерживают растущие цены на нефть, которые отыгрывают позиции после решения мониторингового комитета ОПЕК+ взять дополнительное время для полноценной оценки баланса спроса и предложения на рынке до конца ноября. Поводом для роста котировок также стали данные о росте запасов нефти в США, которые обнародовало Министерство энергетики Штатов".

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent составила 44,45 долларов за баррель (+1,6%), цена контрактов на нефть марки WTI выросла на 1,18% и составила 41,92 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".