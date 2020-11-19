.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Рубль в краткосрочной перспективе может закрепиться у отметок 75,7-76,5 руб./$1 - "Универ Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
19 ноября 2020 года 10:33

Рубль в краткосрочной перспективе может закрепиться у отметок 75,7-76,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе может закрепиться у отметок 75,7-76,5 руб./$1 и на уровне 90,0-91,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Укрепление отечественной валюты к доллару и евро - следствие определенного оптимизма на рынках на новостях об эффективности вакцины от компаний Pfizer и BioNTech, - отмечает Тузов. - Заявлено, что эффективность разработки составляет 95%, а не 90%, как озвучивалось ранее. Кроме того, рубль поддерживают растущие цены на нефть, которые отыгрывают позиции после решения мониторингового комитета ОПЕК+ взять дополнительное время для полноценной оценки баланса спроса и предложения на рынке до конца ноября. Поводом для роста котировок также стали данные о росте запасов нефти в США, которые обнародовало Министерство энергетики Штатов".

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent составила 44,45 долларов за баррель (+1,6%), цена контрактов на нефть марки WTI выросла на 1,18% и составила 41,92 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
Лента аналитики
19 ноября 2020 года 17:27
Нефтяной рынок выглядит относительно устойчиво - BCS Express
Нефтяной рынок выглядит относительно устойчиво и не спешит на более низкие ценовые уровни, сообщается в аналитическом материале BCS Express. "Несмотря на негативные настроения на биржевых площадках, рост доллара и слухи о возможном развале альянса ОПЕК+, нефтяной рынок выглядит относительно...    читать дальше
.
19 ноября 2020 года 17:10
Доллар США пошел вверх из-за снижения рисковых настроений, вызванного закрытием школ в Нью-Йорке - Saxo Bank
Доллар США пошел вверх из-за снижения рисковых настроений, вызванного закрытием школ в Нью-Йорке, говорится в обзоре по валютам G10 главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Эксперт полагает, что ближайшие два месяца будет для американской экономики очень трудными. Джон Харди дает...    читать дальше
.
19 ноября 2020 года 15:42
Индекс S&P500 протестирует уровень 3525 пунктов в четверг - "Фридом Финанс"
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии в четверг будет склонен к снижению и протестирует уровень 3525 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 склонен к коррекционному движению после неудачной попытки протестировать предыдущий максимум. Индикатор MACD сигнализирует...    читать дальше
.
19 ноября 2020 года 10:54
Фундаментально рынок нефти остается слабым - Промсвязьбанк
Фундаментально рынок нефти остается слабым, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова. Как говорится в обзоре банка, ситуация на рынке нефти по-прежнему складывается не в пользу дальнейшего роста цен, хотя надежда на вакцины и ОПЕК+ все еще служат некоторой поддержкой....    читать дальше
.
19 ноября 2020 года 10:05
Доходности ОФЗ могут повыситься в четверг на 1-2 б.п. - Sberbank CIB
Доходности ОФЗ могут повыситься в четверг на 1-2 б.п., говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Результаты аукционов Минфина по размещению номинальных выпусков привели к росту доходностей ОФЗ на 1-2 б.п. (в основном в долгосрочном сегменте), констатируют аналитики Sberbank CIB. В целом...    читать дальше
.
19 ноября 2020 года 09:37
Brent подешевела до $44,21 за баррель
Американский фондовый рынок завершил в минусе торги в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть опускаются в четверг.    читать дальше
.
18 ноября 2020 года 14:58
S&P500, скорее всего, будет торговаться в среду в диапазоне 3585-3645 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P500, скорее всего, будет торговаться в среду в диапазоне 3585-3645 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 способен продолжить умеренный рост. Ситуация практически не изменилась в ходе спокойных торгов во вторник. Основной целью "быков" выступает...    читать дальше
.
18 ноября 2020 года 12:10
BCS Express сохраняет нейтральный взгляд на перспективы рынка нефти
Аналитики BCS Express сохраняют нейтральный взгляд на перспективы рынка нефти, говорится в аналитическом материале. Специалисты считают возможным продолжение консолидации в широком коридоре с верхней границей по Brent около $45–46 за баррель и нижней в районе $39–40 за баррель. Ситуация на...    читать дальше
.
18 ноября 2020 года 11:38
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Walmart
Аналитики "ФИНАМа" подтверждают рекомендацию "держать" для акций Walmart с целевым уровнем $145,73 за штуку на середину марта 2021 года, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Крупнейший в мире ретейлер Walmart представил воодушевляющие финансовые результаты за третий квартал, в...    читать дальше
.
18 ноября 2020 года 10:29
Торги Brent в среду, скорее всего, пройдут в диапазоне $42-44/барр. - Промсвязьбанк
Торги нефти марки Brent в среду, скорее всего, пройдут в диапазоне $42-44 за баррель, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Оптимизм на рынке несколько поутих на фоне невыразительных данных по розничным продажам в США и статистики по запасам от API, отмечает управляющий эксперт банка...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.