Рубль будет торговаться вокруг отметки 76 руб./$1 в четверг - "ЛОКО-Инвест"

Рубль в четверг будет торговаться вокруг отметки 76 руб./$1, говорится в комментарии "ЛОКО-Инвеста".

Директор по инвестициям Дмитрий Полевой отмечает, что в среду объем торгов был довольно высоким, хотя основной поток обеспечивали финансовые инвесторы, а не экспортеры. Но их продажи будут, вероятно, становиться более явными в преддверии налоговых выплат следующей недели.

"Технически важным уровнем является зона 76,05-76,10 руб./$1, и если рублю удастся уверенно закрепиться выше этой отметки, то дальнейшей целью будет 73,20 руб./$1. Мы по-прежнему ждем укрепления рубля до 72-72,5 руб./$1 в 1П21", - указывает Полевой.