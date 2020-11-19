Фундаментально рынок нефти остается слабым - Промсвязьбанк

Фундаментально рынок нефти остается слабым, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

Как говорится в обзоре банка, ситуация на рынке нефти по-прежнему складывается не в пользу дальнейшего роста цен, хотя надежда на вакцины и ОПЕК+ все еще служат некоторой поддержкой.

Статистика по запасам от Минэнерго США показала, как ожидалось, рост запасов сырой нефти и бензинов (на 0,8 и 2,6 млн барр. соответственно), а запасы дистиллятов сократились на 5,2 млн барр. Добыча нефти восстановилась к 10,9 млн барр./день.

"Несмотря на планы правительства США не ужесточать карантинные меры, в Нью-Йорке идет очевидное ухудшение ситуации, где временно закрыли школы и перевели учащихся на дистанционное обучение. Все это оказывает давление на цены на нефть, так как очевидна уязвимость спроса на энергоносители. На фоне сохранения и возможного ужесточения карантинных мер в мире и роста добычи перспективы скорейшего устранения дисбаланса рынка нефти становятся все более призрачными. Наш ориентир по нефти Brent на четверг остается прежним - $42-44 за баррель", - пишет Крылова.