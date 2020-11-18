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18 ноября 2020 года 18:48
"КИТ Финанс Брокер" добавил в "Top Picks" "префы" Ростелекома и "обычку" Норникеля, убрав ФосАгро и НОВАТЭК
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" добавили в портфель акций РФ "Top Picks" "префы" "Ростелекома" и "обычку" "Норникеля", убрав "ФосАгро" и "НОВАТЭК", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Таким образом, в портфель включены 8 компаний, которые, по оценке экспертов, имеют оптимальное соотношение риск-доходность: МТС, "Юнипро", "Сургутнефтегаз" (ап), "Энел Россия" (ао), Сбербанк (ао), Mail.ru, "Ростелеком" (ап) и "Норникель" (ао). Эксперты инвесткомпании подтверждают рейтинг "выше рынка" и рекомендуют выкупать все текущие просадки в акциях МТС с целевым ориентиром 400 руб. за штуку, ожидая положительной переоценки ценных бумаг на горизонте от 6 месяцев. Аналитики "КИТ Финанс Брокер" рекомендуют покупать акции "Энел Россия", как аналог облигаций с фиксированной доходностью с потенциалом развития в «зелёной энергетике», целевой ориентир 1,20 руб. По мнению экспертов, у "Юнипро" схожая история с "Энел Россия" - фиксированный дивиденд на протяжении нескольких лет, потенциальный рост финансовых показателей после запуска блока №3 Березовской ГРЭС. Аналитики инвесткомпании рекомендуют покупать акции "Юнипро" с целевым ориентиром 3 руб. за штуку. "Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" являются одними из бенефициаров ослабления рубля, поскольку размер дивиденда в значительной степени зависит от курса доллара, - указывают аналитики "КИТ Финанс Брокер". - Благодаря наличию валютных депозитов в размере почти $48 млрд, переоценка которых вследствие динамики курсов валют, позволит компенсировать выпадающие доходы от падения цен на нефть и показать рекорды по прибыли "Сургутнефтегаза". Таким образом, в условиях высокой турбулентности и низких цен на нефть, «префы» "Сургутнефтегаза" могут выступать защитным активом. Рекомендуем покупать привилегированные акции "Сургутнетфегаза" как защитный актив с целевым ориентиром 45 руб. за шутку". Эксперты инвесткомпании сохраняют рекомендацию "держать" и поднимают целевой ориентир по обыкновенным акциям Сбербанка до 265 руб. Ключевой риск – резкое снижение прибыли в текущем году на фоне увеличению резервов на возможные потери по кредитам - по мере нормализации экономической ситуации в стране будет ослабевать. В этом случае, уже сформированные резервы окажут положительное влияние на доходы банка в будущих периодах, что повышает шансы на выплату дивидендов и дальнейший роста акций на рынке, полагают аналитики. "10 ноября 2020 г. стало известно об изменениях в индексе MSCI Russia. По итогам пересмотра индекса, провайдер принял решение исключить из индекса акции ММК и включить глобальные депозитарные расписки MAIL Group. Всё произошло в рамках наших ожиданий, ранее мы рекомендовали покупать акции MAIL под данное событие. Изменения состава индекса вступят в силу после закрытия торгов 30 ноября. После этой даты ожидаем, что цена депозитарных расписок MAIL Group пойдет вверх на фоне того, что индексные фонды будут ребалансировать портфели в соответствии с новым составом индекса. Сохраняем акции в портфеле, ждём притока денежных средств из индексных фондов", - отмечается в комментарии "КИТ Финанс Брокер". Эксперты инвесткомпании считают, что положительная динамика финансовых показателей "Ростелекома" сохранится, основная ставка на цифровизацаю, проникновение которой ускорилось во все сферы жизни и производства из-за виляния пандемии COVID-19. "В связи с вышеперечисленным, мы включаем привилегированные акции "Ростелекома" в портфель с целевым ориентиром 95,5 руб.", - указывают в "КИТ Финанс Брокер". Аналитики инвесткомпании ожидают сильные финансовые результаты "Норильского никеля" по итогам II пол. 2020 г. на фоне роста цен на металлы и ослабления рубля, что, в свою очередь, скажется на росте финальных дивидендов. Кроме этого, штраф, связанный с аварией в Норильске, уже находится в цене, а если его размер уменьшится, компания распустит резерв – это приведёт к дополнительной чистой прибыли.
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Компании упоминаемые в новости: Ростелеком, Сбербанк России, Сургутнефтегаз, МТС, Норильский Никель ГМК, Энел Россия, Юнипро, Mail.ru Group
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