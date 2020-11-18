Потенциал роста котировок акций Boeing остается высоким в долгосрочной перспективе - "Фридом Финанс"

Потенциал роста котировок акций Boeing остается очень высоким в долгосрочной перспективе, сообщается в комментарии "Фридом Финанс".

США реформируют агентство FAA, которое было ответственно за сертификацию самолетов 737 MAX от Boeing. Палата представителей Конгресса единогласно одобрила документ. Параллельно с этим пришла новость о том, что со среды FAA намерена снять ограничения на производство данного типа самолетов. Оба сообщения позитивны для Boeing, отмечает аналитик Валерий Емельянов: компания сможет возобновить работу, при этом изменения в правилах мониторинга новых моделей (они касаются регламента предполетных испытаний) повысят доверие рынка к безопасности американской авиатехники. .

"На пиках лета 2019 года акции Boeing были вдвое дороже, чем сейчас. Мы рекомендуем входить в бумаги компании на более низких отметках, чем текущие. Равновесный уровень на среднесрочном горизонте - около $170 за акцию против текущей $220", - указывает Емельянов.