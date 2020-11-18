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18 ноября 2020 года 17:30
Акции Activision Blizzard - хорошая ставка на рост популярности видеоигры на "удаленке" - Sberbank CIB
Акции Activision Blizzard - хорошая ставка на рост популярности видеоигры на "удаленке", считают аналитики Sberbank CIB. Как говорится в аналитическом материале инвестбанка, Activision Blizzard смогла извлечь выгоду из коронавирусных ограничений. В 2020 году компания прогнозирует рост выручки на 18% с уровня 2019 года — до рекордных $7,7 млрд, а чистая прибыль, как ожидается, впервые превысит $2 млрд. Activision Blizzard принадлежат такие известные игры, как Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Hearthstone, Overwatch, Candy Crush. В видеоигры компании ежемесячно играют 390 млн человек. 13 ноября Activision Blizzard выпустила видеоигру Call of Duty: Black Ops Cold War. Компания заявила о рекордных продажах и отметила, что игру Call of Duty: Mobile (только для смартфонов) скачали более 300 млн раз с даты запуска в октябре 2019 года, а на её тестирование в Китае зарегистрировались более 50 млн человек. 23 ноября Activision Blizzard выпустит дополнение к видеоигре World of Warcraft: Shadowlands, указывают в Sberbank CIB. Компания заявила, что предзаказы на дополнение Shadowlands оказались самыми многочисленными среди восьми дополнений за 16 лет существования видеоигры. У Activision Blizzard большой портфель видеоигр в разработке, отмечают эксперты Sberbank CIB. В ближайшие годы ожидается выпуск Diablo: Immortal, Diablo IV, Overwatch 2 и множество дополнений к Hearthstone. Деталей и новых анонсов можно ожидать на ближайшем ежегодном фестивале Blizzcon в феврале 2021 года. Согласно оценке аналитиков, опрошенных Bloomberg, справедливая стоимость акций разработчика видеоигр Activision Blizzard составляет 7,4 тыс. руб. за штуку (по курсу на 17 ноября), что предполагает потенциал роста на 26% в ближайшие 12 месяцев.
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Компании упоминаемые в новости: Activision Blizzard
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18 ноября 2020 года 14:58
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.18 ноября 2020 года 12:10
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.18 ноября 2020 года 11:38
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.18 ноября 2020 года 10:29
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.18 ноября 2020 года 10:04
Рубль, скорее всего, будет колебаться в среду у отметки 76,2 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Рубль в среду, видимо, будет колебаться у 76,2 руб./$1 в отсутствие новых триггеров, которые могут появиться в четверг, когда главы стран ЕС будут обсуждать ситуацию с... читать дальше
.18 ноября 2020 года 09:33
Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в среду. Цены на нефть эталонных марок в среду меняются слабо и разнонаправленно. читать дальше
.18 ноября 2020 года 09:07
Ключевым вопросом для валютного рынка пока продолжат оставаться сроки появления эффективной вакцины от Covid-19, говорится в комментарии Saxo Bank. "Вакцина вызовет глобальный рефляционный бум, а ослабление доллара США станет решающим фактором, поскольку "заблокированная" политическая система... читать дальше
.17 ноября 2020 года 16:18
Евро/доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 1,17-1,19 на текущей неделе - Промсвязьбанк
Движение пары евро/доллар на текущей неделе, скорее всего, пройдет в диапазоне 1,17-1,19, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Как говорится в нем, аналитики банка пока не видят поводов для продолжения роста единой валюты. В Европе сохраняются риски восстановления существенных карантинных... читать дальше
.17 ноября 2020 года 15:55
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии во вторник будет консолидироваться в диапазоне 3585-3645 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 способен продолжить умеренный рост. Ближайшим сопротивлением выступает последний максимум на уровне 3646 пунктов, рядом с которым... читать дальше
.17 ноября 2020 года 14:42
Восстановление экономики Китая становится более сбалансированным и широким в связи с растущим спросом в частном секторе, отмечается в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. "Данные по деловой активности за октябрь показывают, что восстановление экономики Китая становится все более... читать дальше
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