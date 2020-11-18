Акции Activision Blizzard - хорошая ставка на рост популярности видеоигры на "удаленке" - Sberbank CIB

Акции Activision Blizzard - хорошая ставка на рост популярности видеоигры на "удаленке", считают аналитики Sberbank CIB.

Как говорится в аналитическом материале инвестбанка, Activision Blizzard смогла извлечь выгоду из коронавирусных ограничений. В 2020 году компания прогнозирует рост выручки на 18% с уровня 2019 года — до рекордных $7,7 млрд, а чистая прибыль, как ожидается, впервые превысит $2 млрд.

Activision Blizzard принадлежат такие известные игры, как Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Hearthstone, Overwatch, Candy Crush. В видеоигры компании ежемесячно играют 390 млн человек.

13 ноября Activision Blizzard выпустила видеоигру Call of Duty: Black Ops Cold War. Компания заявила о рекордных продажах и отметила, что игру Call of Duty: Mobile (только для смартфонов) скачали более 300 млн раз с даты запуска в октябре 2019 года, а на её тестирование в Китае зарегистрировались более 50 млн человек.

23 ноября Activision Blizzard выпустит дополнение к видеоигре World of Warcraft: Shadowlands, указывают в Sberbank CIB. Компания заявила, что предзаказы на дополнение Shadowlands оказались самыми многочисленными среди восьми дополнений за 16 лет существования видеоигры.

У Activision Blizzard большой портфель видеоигр в разработке, отмечают эксперты Sberbank CIB. В ближайшие годы ожидается выпуск Diablo: Immortal, Diablo IV, Overwatch 2 и множество дополнений к Hearthstone. Деталей и новых анонсов можно ожидать на ближайшем ежегодном фестивале Blizzcon в феврале 2021 года.

Согласно оценке аналитиков, опрошенных Bloomberg, справедливая стоимость акций разработчика видеоигр Activision Blizzard составляет 7,4 тыс. руб. за штуку (по курсу на 17 ноября), что предполагает потенциал роста на 26% в ближайшие 12 месяцев.