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18 ноября 2020 года 16:40
Рубль, вероятно, укрепится по отношению к доллару в декабре текущего года - "НФК-Сбережения"
Рубль, вероятно, сможет показать восстановление по отношению к доллару в декабре текущего года, говорится в аналитическом материале "НФК "Сбережения". "Последний месяц 4-го квартала, вероятнее всего, будет "подарком" для рубля в части его восстановления. Речь идет в первую очередь о восстановлении по отношению к доллару США. Основными предпосылками реализации такого сценария являются усиление неопределенности за океаном и ее последствия, - пишет директор по развитию и стратегическому планированию Алексей Кузьмин. - По сути, концентрация на внутреннем противостоянии двух лидеров способствует расколу внутри американского гражданского общества, в том числе проявляющемся в усилении активности движений MAGA и BLM. Внутриполитический кризис провоцирует слабость исполнительной власти и ведет к ослаблению влияния США на внешнеполитическом контуре. Кроме того, весь мир наблюдает дискредитацию демократических институтов в источнике ее распространения. Весьма вероятно, что в декабре политический кризис не закончится. Известные истории с повышениями потолка госдолга, "шатдаунами" научили инвесторов тому, что многие весьма важные вопросы в условиях противостояния республиканцев и демократов решаются за пределами отведенных для этого сроков". Специалист отмечает, что все вышесказанное "выбивает почву из под ног" американской валюты и способствует ее ослаблению по отношению к другим валютам. "Статус резервной валюты позволял США "экспортировать инфляцию" в страны, являющиеся поставщиками ресурсов, однако текущее положение дел, вероятно, спровоцирует усиление инфляционных процессов внутри самих штатов. В настоящее время отошел на второй план вопрос значительного государственного долга, решение которого известным способом также окажет давление на доллар США", - обращает внимание Кузьмин. Иностранный капитал в таких условиях будет воспринимать рубль и активы, номинированные в них, в качестве одного из вариантов временного убежища на случай усиления вышеописанных процессов, полагает эксперт "НФК-Сбережения". В этом смысле, указывает он, даже капли той ликвидности, которая сосредоточена на иностранных площадках, будет достаточно для предновогоднего ралли российского фондового рынка. "Самым лучшим индикатором для входа иностранных инвесторов в данном случае является индекс РТС, который впервые за последние годы стал показывать признаки опережающего восстановления. Выход из диапазона текущих цен вверх послужит сильным техническим сигналом для импульса роста, целью которого может оказаться уровень вблизи 1650 пунктов, - отмечает Кузьмин. - Реализация такого сценария открывает среднесрочные цели для восстановления рубля к уровню вблизи отметки 66,6 руб./$1. Давление на экспортеров, связанное с восстановлением национальной валюты, по всей видимости, удастся в значительной степени компенсировать за счет реализации потенциала роста нефтяных цен. Очевидно, что цены на "черное золото" в условиях ослабления резервной валюты будут склонны к увеличению".
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