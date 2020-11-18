Техническая картина на российском рынке акций остается благоприятной - "Велес Капитала"

Техническая картина на российском рынке акций, исключая некоторую перекупленность, остается благоприятной, говорится в комментарии "Велес Капитала".

Аналитик инвесткомпании Елена Кожухова считает, что в связи с этим инвесторы при прочих равных будут более охотно искать сигналы для новых покупок.

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в среду повышались, а долларовый индикатор (благодаря сильному рублю) достиг нового пика с сентября (1280 пунктов), отмечает Кожухова.