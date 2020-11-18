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18 ноября 2020 года 15:17
MSCI объявит итоги ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 в ночь на 19 ноября, изменений в топ-4 не ожидается
Индексный провайдер MSCI объявит итоги ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 в ночь на 19 ноября 2020 года по московскому времени, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. Как ожидает Питерский, список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 останется без изменений: "Газпром" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), Сбербанк (MOEX: SBER) и "Яндекс" (MOEX: YNDX). В то же время из индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, будут исключены бумаги ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN), а GDR Mail.ru (MOEX: MAIL) будут добавлены в его расчетную базу. Наиболее заметно, по оценкам стратега, в индексе MSCI Russia 10/40 будет повышен вес "ЛУКОЙЛа" (плюс 1 процентный пункт - до 9,3%), "Яндекса" (плюс 1 п.п. - до 9,3%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (плюс 0,8 п.п.- до 4,7%) и Polymetal (MOEX: POLY) (плюс 0,6 п.п. - до 4,7%), а самое значительное сокращение веса коснется "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (минус 1,3 п.п. - до 3,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (минус 1,3 п.п. - до 3,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (минус 1,2 п.п. - до 2,9%) и "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) (минус 1 п.п. - до 2,5%). Более точные изменения веса каждой бумаги будут зависеть от динамики котировок в ходе торгов в среду, отмечает он. "У нас нет данных о сколько-нибудь значительных пассивных инвестициях, осуществляемых в соответствии с индексом MSCI Russia 10/40. Индекс используется в качестве бенчмарка инвестирующими в Россию активно-управляемыми европейскими фондами. Соответственно, в случае повышения веса тех или иных акций в индексе их вес в портфелях фондов может оказаться ниже, чем в бенчмарк-индексе, и наоборот", - пишет Питерский. Все изменения вступят в силу 30 ноября после закрытия торгов. Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность. Распределение весов в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании.
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Компании упоминаемые в новости: Алроса АК, ЛУКОЙЛ НК, НЛМК, Сбербанк России, Северсталь, ММК, Интер РАО, Полюс, Mail.ru Group, Polymetal Int, Яндекс
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