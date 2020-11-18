S&P500, скорее всего, будет торговаться в среду в диапазоне 3585-3645 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P500, скорее всего, будет торговаться в среду в диапазоне 3585-3645 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P500 способен продолжить умеренный рост. Ситуация практически не изменилась в ходе спокойных торгов во вторник. Основной целью "быков" выступает исторический максимум на уровне 3646 пунктов, рядом с которым пролегает долгосрочная восходящая трендовая линия. Индикаторы располагают к развитию восходящей тенденции, но близость RSI к зоне перекупленности ограничивает дальнейший потенциал роста", - указывает младший аналитик компании Михаил Денисламов.