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18 ноября 2020 года 14:33
Главной интригой IPO Ozon становится фактическая цена размещения - BCS Express
Главной интригой IPO Ozon становится фактическая цена размещения, отмечается в комментарии аналитика BCS Express Константина Карпова. Размещение вблизи верхней границы диапазона, как правило, свидетельствует о высоком спросе на акции, и часто приводит к сильной динамике бумаг в первые дни торгов, подчеркивает Карпов. "Исходя из определенного диапазона размещения с учетом опциона и конвертации всех займов Ozon в акции, а также с учетом покупки бумаг Системой и Baring Vostok, стоимость компании может составить $4,3–5,2 млрд или 325–393 млрд руб. по текущему курсу рубля. Доля АФК "Система" в случае размещения по верхнему диапазону и исполнению опциона может быть приблизительно оценена в 175 млрд руб.", - полагает эксперт инвесткомпании. Некоторая слабость акций "Системы" на торгах вторника может быть обоснована более умеренным диапазоном размещения, чем представленный организаторами IPO ранее, считает Карпов. Возможно, акционеры также рассчитывали на дополнительные дивиденды в случае продажи "Системой" некоторой доли в маркетплейсе. Также эксперт отметил, что покупка бумаг основными акционерами при размещении отражает оценку перспектив маркетплейса и является позитивным сигналом для динамики будущей капитализации Ozon. Очевидно, динамика акций "Системы" в высокой степени будет зависеть от характера начала торгов Ozon, допускает аналитик BCS Express. Как сообщалось со ссылкой на источник, цена размещения ритейлера Ozon станет известна в понедельник 23 ноября после закрытия американской биржи. Согласно обновленным параметрам IPO Ozon Holdings, компания может разместить на бирже Nasdaq 30 млн депозитарных расписок. Ценовой диапазон: $22,5-27,5 за бумагу.
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Компании упоминаемые в новости: Роснефть НК, РУСАЛ
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