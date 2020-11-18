.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Формирование книги заявок новых бондов Нижегородской области будет, скорее всего, чуть выше 6,2% годовых - "Уралсиб"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
18 ноября 2020 года 12:59
Формирование книги заявок новых бондов Нижегородской области будет, скорее всего, чуть выше 6,2% годовых - "Уралсиб"
Формирование книги заявок новых бондов Нижегородской области будет, скорее всего, чуть выше нижней границы заявленного ориентира по ставке купона, говорится в обзоре "Уралсиба". Нижегородская область 18 ноября с 11:00 до 15:00 проводит сбор заявок на новый выпуск облигаций объемом 10 млрд руб. и сроком обращения 5,5 года. Предусмотрена амортизационная структура погашения: 30% от номинала в дату выплаты 15-го и 19-го купонов, 40% – в дату выплаты 22-го купона (дата погашения). Дюрация оценивается в 4,11 года. Ориентир по ставке купона установлен в диапазоне 6,2–6,35% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,35–6,50% годовых и премии к кривой ОФЗ 120–145 б.п., отмечается в комментарии. "Сейчас в обращении находятся четыре выпуска облигаций области, последний из них был размещен в конце 2019 г., - указывает аналитик "Уралсиба" Ирина Лебедева. - Последние годы бюджет области исполнялся с небольшим профицитом, за 9 мес. 2020 г. – с небольшим дефицитом, что, впрочем, смотрится относительно неплохо на фоне резкого роста дефицитов региональных бюджетов. По итогам всего года дефицит может вырасти и достичь примерно 20% от налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета. Нижегородская область относится к регионам со средней долговой устойчивостью, по итогам 2020 г. ее общий долг может оказаться лишь немногим менее 60% от собственных доходов бюджета за год". Эксперты "Уралсиба" в качестве ориентира для сравнения использовали недавно размещенный выпуск облигаций Свердловской области. С одной стороны, в отличие от Нижегородской области, она относится к регионам с высокой долговой устойчивостью. Причем рейтинг от агентства Fitch у Свердловской области на одну ступень выше, чем у Нижегородской. С другой стороны, текущее состояние бюджета первой, с точки зрения аналитиков корпорации, хуже, чем у последней. "Свердловская область разместила выпуск облигаций объемом 8 млрд руб. с премией к кривой ОФЗ в 120 б.п. Мы полагаем, что приблизительно такая же премия может сложиться и по итогам размещения бумаг Нижегородской области, и ждем формирования книги заявок чуть выше нижней границы заявленного ориентира по ставке купона", - заключает Лебедева.
.
18 ноября 2020 года 14:58
Индекс S&P500, скорее всего, будет торговаться в среду в диапазоне 3585-3645 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 способен продолжить умеренный рост. Ситуация практически не изменилась в ходе спокойных торгов во вторник. Основной целью "быков" выступает... читать дальше
.18 ноября 2020 года 12:10
Аналитики BCS Express сохраняют нейтральный взгляд на перспективы рынка нефти, говорится в аналитическом материале. Специалисты считают возможным продолжение консолидации в широком коридоре с верхней границей по Brent около $45–46 за баррель и нижней в районе $39–40 за баррель. Ситуация на... читать дальше
.18 ноября 2020 года 11:38
Аналитики "ФИНАМа" подтверждают рекомендацию "держать" для акций Walmart с целевым уровнем $145,73 за штуку на середину марта 2021 года, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Крупнейший в мире ретейлер Walmart представил воодушевляющие финансовые результаты за третий квартал, в... читать дальше
.18 ноября 2020 года 10:29
Торги нефти марки Brent в среду, скорее всего, пройдут в диапазоне $42-44 за баррель, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Оптимизм на рынке несколько поутих на фоне невыразительных данных по розничным продажам в США и статистики по запасам от API, отмечает управляющий эксперт банка... читать дальше
.18 ноября 2020 года 10:04
Рубль, скорее всего, будет колебаться в среду у отметки 76,2 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Рубль в среду, видимо, будет колебаться у 76,2 руб./$1 в отсутствие новых триггеров, которые могут появиться в четверг, когда главы стран ЕС будут обсуждать ситуацию с... читать дальше
.18 ноября 2020 года 09:33
Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в среду. Цены на нефть эталонных марок в среду меняются слабо и разнонаправленно. читать дальше
.18 ноября 2020 года 09:07
Ключевым вопросом для валютного рынка пока продолжат оставаться сроки появления эффективной вакцины от Covid-19, говорится в комментарии Saxo Bank. "Вакцина вызовет глобальный рефляционный бум, а ослабление доллара США станет решающим фактором, поскольку "заблокированная" политическая система... читать дальше
.17 ноября 2020 года 16:18
Евро/доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 1,17-1,19 на текущей неделе - Промсвязьбанк
Движение пары евро/доллар на текущей неделе, скорее всего, пройдет в диапазоне 1,17-1,19, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Как говорится в нем, аналитики банка пока не видят поводов для продолжения роста единой валюты. В Европе сохраняются риски восстановления существенных карантинных... читать дальше
.17 ноября 2020 года 15:55
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии во вторник будет консолидироваться в диапазоне 3585-3645 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 способен продолжить умеренный рост. Ближайшим сопротивлением выступает последний максимум на уровне 3646 пунктов, рядом с которым... читать дальше
.17 ноября 2020 года 14:42
Восстановление экономики Китая становится более сбалансированным и широким в связи с растущим спросом в частном секторе, отмечается в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. "Данные по деловой активности за октябрь показывают, что восстановление экономики Китая становится все более... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.