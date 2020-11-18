Формирование книги заявок новых бондов Нижегородской области будет, скорее всего, чуть выше 6,2% годовых - "Уралсиб"

Формирование книги заявок новых бондов Нижегородской области будет, скорее всего, чуть выше нижней границы заявленного ориентира по ставке купона, говорится в обзоре "Уралсиба".

Нижегородская область 18 ноября с 11:00 до 15:00 проводит сбор заявок на новый выпуск облигаций объемом 10 млрд руб. и сроком обращения 5,5 года. Предусмотрена амортизационная структура погашения: 30% от номинала в дату выплаты 15-го и 19-го купонов, 40% – в дату выплаты 22-го купона (дата погашения). Дюрация оценивается в 4,11 года. Ориентир по ставке купона установлен в диапазоне 6,2–6,35% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,35–6,50% годовых и премии к кривой ОФЗ 120–145 б.п., отмечается в комментарии.

"Сейчас в обращении находятся четыре выпуска облигаций области, последний из них был размещен в конце 2019 г., - указывает аналитик "Уралсиба" Ирина Лебедева. - Последние годы бюджет области исполнялся с небольшим профицитом, за 9 мес. 2020 г. – с небольшим дефицитом, что, впрочем, смотрится относительно неплохо на фоне резкого роста дефицитов региональных бюджетов. По итогам всего года дефицит может вырасти и достичь примерно 20% от налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета. Нижегородская область относится к регионам со средней долговой устойчивостью, по итогам 2020 г. ее общий долг может оказаться лишь немногим менее 60% от собственных доходов бюджета за год".

Эксперты "Уралсиба" в качестве ориентира для сравнения использовали недавно размещенный выпуск облигаций Свердловской области. С одной стороны, в отличие от Нижегородской области, она относится к регионам с высокой долговой устойчивостью. Причем рейтинг от агентства Fitch у Свердловской области на одну ступень выше, чем у Нижегородской. С другой стороны, текущее состояние бюджета первой, с точки зрения аналитиков корпорации, хуже, чем у последней.

"Свердловская область разместила выпуск облигаций объемом 8 млрд руб. с премией к кривой ОФЗ в 120 б.п. Мы полагаем, что приблизительно такая же премия может сложиться и по итогам размещения бумаг Нижегородской области, и ждем формирования книги заявок чуть выше нижней границы заявленного ориентира по ставке купона", - заключает Лебедева.