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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль пока сохраняет небольшой потенциал к укреплению - Банк "Санкт-Петербург"
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18 ноября 2020 года 12:29
Рубль пока сохраняет небольшой потенциал к укреплению - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль, поддерживаемый нефтью, пока сохраняет небольшой потенциал к укреплению, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Российская валюта начала неделю укреплением на фоне усиления аппетита к риску и оптимизма на рынке нефти. Котировки Brent укрепились вблизи $44/барр. на фоне риторики ОПЕК+, что позволило курсу рубля уйти ниже 76 руб./$. Рубль, поддерживаемый нефтью, пока сохраняет небольшой потенциал к укреплению, но уровни уже выглядят привлекательными для покупки валюты", - отмечают аналитики банка.
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18 ноября 2020 года 14:58
Индекс S&P500, скорее всего, будет торговаться в среду в диапазоне 3585-3645 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 способен продолжить умеренный рост. Ситуация практически не изменилась в ходе спокойных торгов во вторник. Основной целью "быков" выступает... читать дальше
.18 ноября 2020 года 12:10
Аналитики BCS Express сохраняют нейтральный взгляд на перспективы рынка нефти, говорится в аналитическом материале. Специалисты считают возможным продолжение консолидации в широком коридоре с верхней границей по Brent около $45–46 за баррель и нижней в районе $39–40 за баррель. Ситуация на... читать дальше
.18 ноября 2020 года 11:38
Аналитики "ФИНАМа" подтверждают рекомендацию "держать" для акций Walmart с целевым уровнем $145,73 за штуку на середину марта 2021 года, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Крупнейший в мире ретейлер Walmart представил воодушевляющие финансовые результаты за третий квартал, в... читать дальше
.18 ноября 2020 года 10:29
Торги нефти марки Brent в среду, скорее всего, пройдут в диапазоне $42-44 за баррель, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Оптимизм на рынке несколько поутих на фоне невыразительных данных по розничным продажам в США и статистики по запасам от API, отмечает управляющий эксперт банка... читать дальше
.18 ноября 2020 года 10:04
Рубль, скорее всего, будет колебаться в среду у отметки 76,2 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Рубль в среду, видимо, будет колебаться у 76,2 руб./$1 в отсутствие новых триггеров, которые могут появиться в четверг, когда главы стран ЕС будут обсуждать ситуацию с... читать дальше
.18 ноября 2020 года 09:33
Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в среду. Цены на нефть эталонных марок в среду меняются слабо и разнонаправленно. читать дальше
.18 ноября 2020 года 09:07
Ключевым вопросом для валютного рынка пока продолжат оставаться сроки появления эффективной вакцины от Covid-19, говорится в комментарии Saxo Bank. "Вакцина вызовет глобальный рефляционный бум, а ослабление доллара США станет решающим фактором, поскольку "заблокированная" политическая система... читать дальше
.17 ноября 2020 года 16:18
Евро/доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 1,17-1,19 на текущей неделе - Промсвязьбанк
Движение пары евро/доллар на текущей неделе, скорее всего, пройдет в диапазоне 1,17-1,19, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Как говорится в нем, аналитики банка пока не видят поводов для продолжения роста единой валюты. В Европе сохраняются риски восстановления существенных карантинных... читать дальше
.17 ноября 2020 года 15:55
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии во вторник будет консолидироваться в диапазоне 3585-3645 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 способен продолжить умеренный рост. Ближайшим сопротивлением выступает последний максимум на уровне 3646 пунктов, рядом с которым... читать дальше
.17 ноября 2020 года 14:42
Восстановление экономики Китая становится более сбалансированным и широким в связи с растущим спросом в частном секторе, отмечается в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. "Данные по деловой активности за октябрь показывают, что восстановление экономики Китая становится все более... читать дальше
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