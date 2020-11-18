Рубль пока сохраняет небольшой потенциал к укреплению - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль, поддерживаемый нефтью, пока сохраняет небольшой потенциал к укреплению, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Российская валюта начала неделю укреплением на фоне усиления аппетита к риску и оптимизма на рынке нефти. Котировки Brent укрепились вблизи $44/барр. на фоне риторики ОПЕК+, что позволило курсу рубля уйти ниже 76 руб./$. Рубль, поддерживаемый нефтью, пока сохраняет небольшой потенциал к укреплению, но уровни уже выглядят привлекательными для покупки валюты", - отмечают аналитики банка.