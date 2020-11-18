BCS Express сохраняет нейтральный взгляд на перспективы рынка нефти

Аналитики BCS Express сохраняют нейтральный взгляд на перспективы рынка нефти, говорится в аналитическом материале.

Специалисты считают возможным продолжение консолидации в широком коридоре с верхней границей по Brent около $45–46 за баррель и нижней в районе $39–40 за баррель.

Ситуация на рынке нефти сложилась противоречивая, отмечает эксперт Василий Карпунин. "С одной стороны, мы видим падение спроса из-за локдаунов, увеличение запасов, наращивание добычи в Ливии и рост буровой активности в США. С другой - все эти факторы компенсируются ожиданиями ответной реакции ОПЕК+. В декабре картель может принять решение о переносе планового повышения добычи на несколько месяцев, чтобы не допустить повторного избыточного наращивания мировых запасов и соответствующего обвала цен на нефть", - пишет он.