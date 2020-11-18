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18 ноября 2020 года 11:38
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Walmart
Аналитики "ФИНАМа" подтверждают рекомендацию "держать" для акций Walmart с целевым уровнем $145,73 за штуку на середину марта 2021 года, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Крупнейший в мире ретейлер Walmart представил воодушевляющие финансовые результаты за третий квартал, в соответствии с которыми чистая прибыль возросла на 56,2% г/г и составила $5,14 млрд или $1,8 на акцию, а чистая выручка увеличилась на 5,2% г/г до $134,7 млрд. Стоит отметить, что скорректированная прибыль оказалась на уровне $1,34 на одну акцию, что превысило усредненные прогнозы в $1,18 на бумагу. Выручка также оказалась выше средних ожиданий аналитиков, прогнозировавших показатель на уровне $132,2 млрд", - отмечает аналитик "ФИНАМа" Наталия Аседова. Сопоставимые продажи на внутреннем рынке повысились, в свою очередь, на 6,4%, тогда как аналитики ожидали 3,9%. Привычка покупателей совершать покупки в Интернете сохранилась, что привело к 79%-ному скачку онлайн-продаж Walmart в США. По заявлениям главы компании, новое поведение клиентов будет в значительной степени сохраняться, и Walmart имеет все возможности для удовлетворения потребностей потребителей, отмечается в комментарии. По мнению Аседовой, в сфере самовывоза и доставки продуктов были зафиксированы рекордные объемы продаж. Так, в конце квартала Walmart предлагала услугу самовывоза продуктов при заказе онлайн в 3600 магазинах и доставку в тот же день примерно в 2900 точках. Кроме того, заработала служба доставки по подписке Walmart +, конкурирующая с Amazon Prime, что также дало онлайн-продажам дополнительный импульс. "Тем не менее, картина по мультипликаторам существенно не изменилась с момента публикации нашего последнего материала (а именно с середины сентября), и наша оценка справедливой стоимости акций компании остается пока неизменной. Мы сохраняем рекомендацию "держать" по бумагам Walmart и оставляем целевую цену на уровне $145,73 на акцию на середину марта 2021 года", - запключает аналитик "ФИНАМа".
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Компании упоминаемые в новости: Walmart
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