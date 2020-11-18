Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 76,5-77,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 76,5-77,5 руб./$1 и на уровне 90,5-91,5 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Отечественная валюта укрепляет свои позиции относительно доллара и евро, несмотря на сокращение интереса инвесторов к рисковым активам и общее ухудшение ситуации с пандемией коронавируса в мире, - отмечает Тузов. - Нефтяные котировки также после многодневного роста перешли к снижению. Мониторинговый комитет ОПЕК пока не принял решения о сохранении квот на добычу сырья в первом квартале 2021 года. Данный вопрос будет рассмотрен в конце месяца, когда пройдет запланированная ранее встреча стран-участниц ОПЕК+".

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent 43,4 доллара за баррель (-0,96%), декабрьские контракты на нефть марки WTI составили 41,02 доллар за баррель (-0,77%), констатирует эксперт "Универ Капитала".