Торги Brent в среду, скорее всего, пройдут в диапазоне $42-44/барр. - Промсвязьбанк

Торги нефти марки Brent в среду, скорее всего, пройдут в диапазоне $42-44 за баррель, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Оптимизм на рынке несколько поутих на фоне невыразительных данных по розничным продажам в США и статистики по запасам от API, отмечает управляющий эксперт банка Екатерина Крылова. Запасы сырой нефти выросли на 4,2 млн барр., также прибавили, но не существенно, запасы бензинов - на 0,3 млн барр. Запасы дистиллятов сократились на 5 млн барр. По итогам министерского комитета ОПЕК никаких рекомендаций по квотам вынесено не было, что заставило усомниться в возможности их продления (на повышенном уровне) еще на 3 месяца 2021 г.

Статистика от Минэнерго США будет в фокусе внимания инвесторов в среду. Специалист Промсвязьбанка полагает, что она покажет также рост в запасах, что ограничит возможности нефти для отскока.