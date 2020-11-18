Коррекция на рынке акций РФ может получить продолжение в среду - BCS Express

Коррекция на рынке акций РФ может получить продолжение в среду, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

По мнению аналитика инвесткомпании, по индексу Мосбиржи основная среднесрочная тенденция все еще остается растущей. Откат вторника воспринимается в качестве временного явления на фоне перекупленности. Коррекция может получить продолжение, однако о формировании устойчивого нисходящего тренда речи сейчас не идет.

"Наверху в качестве ближайших целевых ориентиров выделяю область 3100–3110 п. Зона поддержки расположена около 2980–3000 п. В среднесрочной перспективе сохраняются умеренно положительные ожидания по индексу", - указывает Карпунин.

Специалист BCS Express обращает внимание на важный момент: в условиях вчерашней распродажи на российском рынке акций рубль и облигации выглядели уверенно. То есть это еще раз указывает на то, что падение акций обусловлено чисто техническими факторами из-за перегретости.

"Российский рынок акций во вторник прервал серию роста и начал корректироваться вниз. В моменте волна распродаж опустила индекс Мосбиржи к 3030 п., однако на этом снижение завершилось, и появились первые крупные инвесторы, которые начали выкупать просадку. На мировых фондовых площадках также преобладали умеренные продажи. Потери ключевых индексов Европы и США не превысили 1%", - напоминает Карпунин.

Российский рынок акций в последние дни показывал опережающую динамику не только по отношению к развитым площадкам, но и к развивающимся. Поэтому, на взгляд аналитика, при первом же ухудшении внешнего фона перегретые голубые фишки начали корректироваться вниз. Фундаментальных корпоративных причин для этого было не нужно, считает Карпунин. То есть снижение во многом является техническим моментом — фиксация длинных позиций на фоне появления признаков остановки восходящей тенденции.

Среди аутсайдеров накануне были одни из лидеров роста предыдущих дней: НЛМК (-3,2%), "Аэрофлот" (-2,8%), ВТБ (-2,7%). В моменте более 3,5% теряли акции "Газпрома", но к концу сессии им удалось отыграть значительную часть потерь. В списке голубых фишек лучше остальных выглядели акции "Роснефти" (+1,8%). В течение сессии они снижались вместе с рынком, но после появления корпоративных новостей последовал резкий разворот наверх.

Совет директоров компании одобрил сделку по продаже 10%-ой доли проекта «Восток Ойл» компании Trafigura. Сумма сделки не раскрывается, однако источник Ведомостей оценивает долю примерно в $7 млрд. По мнению аналитика BCS Express, вхождение одного из крупнейших мировых трейдеров в проект позитивно для отношения инвесторов к бумагам "Роснефти", которые в краткосрочной перспективе могут торговаться лучше сектора.

Также Карпунин отметил, что во втором эшелоне устойчивей рынка начали выглядеть такие истории, как "Русагро", "ФосАгро", "Совкомфлот", "Детский Мир", ПИК, Qiwi, БСП. Долгосрочный взгляд по перечисленным бумагам в целом положительный. На фоне роста цен на алюминий плавный подъем эксперт видит и в акциях "РусАла", которые сохраняют потенциал для дальнейшего роста.