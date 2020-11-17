Евро/доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 1,17-1,19 на текущей неделе - Промсвязьбанк

Движение пары евро/доллар на текущей неделе, скорее всего, пройдет в диапазоне 1,17-1,19, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

Как говорится в нем, аналитики банка пока не видят поводов для продолжения роста единой валюты. В Европе сохраняются риски восстановления существенных карантинных ограничений, которые могут оказать негативное влияние на экономику, что будет сдерживать подъем евро, отмечают они.