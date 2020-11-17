S&P500 будет консолидироваться в диапазоне 3585-3645 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии во вторник будет консолидироваться в диапазоне 3585-3645 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P500 способен продолжить умеренный рост. Ближайшим сопротивлением выступает последний максимум на уровне 3646 пунктов, рядом с которым также пролегает долгосрочная восходящая трендовая линия. "Медвежья" дивергенция по индикатору RSI потеряла актуальность. Тем не менее, RSI приблизился к зоне перекупленности, что ограничивает дальнейший потенциал роста индекса широкого рынка", - указывает младший аналитик компании Михаил Денисламов.