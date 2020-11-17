Восстановление экономики Китая становится более сбалансированным и широким - Julius Baer

Восстановление экономики Китая становится более сбалансированным и широким в связи с растущим спросом в частном секторе, отмечается в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт.

"Данные по деловой активности за октябрь показывают, что восстановление экономики Китая становится все более сбалансированным и широким в связи с растущим спросом в частном секторе. После положительного роста розничных продаж в августе, впервые после начала пандемии COVID-19, этот показатель продолжил улучшаться в октябре, что указывает на постепенное восстановление личного потребления. Сектор общественного питания, один из наиболее пострадавших секторов, вернулся к росту впервые после начала пандемии", - отмечает Альтерматт.

Эксперт банка подчеркивает, что промышленное производство оставалось стабильным на высоких уровнях, а инвестиции в основной капитал росли самыми быстрыми темпами за несколько лет, причем в октябре были зафиксированы более высокие темпы роста инвестиций в секторах производства, недвижимости и инфраструктуры. В частности, рост инвестиций в инфраструктуру снова ускорился после замедления в августе и сентябре.

Рост инвестиций в инфраструктуру получил поддержку со стороны повышенного объема выпуска специальных облигаций органов местного самоуправления, и эта поддержка, вероятно, будет сохраняться в предстоящие месяцы, полагает Альтерматт.

"Мы ожидаем, что правительство Китая сохранит свою широкую политику смягчения, несмотря на рост спроса со стороны частного сектора, поскольку восстановление частного потребления и инвестиций остается критически важным условием восстановления. Налогово-бюджетная поддержка будет продолжаться в соответствии с планом правительства, в то время как устойчивый рост кредитования предполагает отсутствие необходимости в дальнейшем ослаблении денежно-кредитной политики", - прогнозирует экономист Julius Baer.