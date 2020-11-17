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17 ноября 2020 года 15:02
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Интер РАО
Аналитики "ФИНАМа" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО" с целевым уровнем 6,38 руб. за штуку на середину марта 2021 года и потенциалом свыше 20%, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Отчет по МСФО "Интер РАО" раскрыл снижение EBITDA за 9 мес. 2020 года на 19% г/г до 79,3 млрд руб. при сокращении выручки на 5,4% г/г на фоне высокой водности, снижения энергопотребления из-за карантинов и аномально теплой зимы, уменьшения экспорта, а также неблагоприятной ценовой конъюнктуры на РСВ. Наибольшее давление на операционную динамику оказали трейдинг и генерация. В генерации дополнительное давление оказало окончание ДПМ по ряду объектов. Компенсирующим фактором стало отражение финансового дохода от благоприятных курсовых разниц. Чистая прибыль акционеров за 9 мес. 2020 года составила около 57 млрд руб. (-11% г/г). Менеджмент сохранил прогноз по EBITDA 2020П 120–125 млрд руб.", - отмечает Малых. Результаты вышли в рамках ожиданий, указывает аналитик "ФИНАМа". "Мы считаем компанию в целом устойчивой к кризису, и сохраняем позитивное видение на инвестиционный кейс "Интер РАО" в долгосрочной перспективе. В следующем году ожидаем постепенного восстановления энергопотребления в стране, улучшения динамики спотовых цен на электроэнергию. Это должно дать генкомпаниям операционный рычаг и повысить их рентабельность. Подтверждаем рекомендацию "Покупать", наша целевая цена 6.38 руб. на середину марта 2021 года предполагает потенциал свыше 20%", - заключает Малых.
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Компании упоминаемые в новости: Интер РАО
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