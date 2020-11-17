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17 ноября 2020 года 14:23
"ВТБ Мои Инвестиции" добавил в топ-лист Аэрофлот и ММК, убрав Ростелеком, Северсталь и Х5
"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в состав топ акций Россия, добавив акции "Аэрофлота" и ММК, убрав акции "Ростелекома", "Северстали" и расписки X5 Retail Group, говорится в комментарии инвестбанка. Также увеличен вес акций "Лукойла" и привилегированных акций Сбербанка, снижен вес "Полиметалла". "Мы совершаем ротацию из защитных и высоко оцененных активов в более цикличные и недооцененные акции в связи с новостями о высокой подтвержденной эффективности вакцин от короновируса. Инвесторы уже начинают рассчитывать, что успешные испытания вакцин и их широкое распространение будут способствовать восстановлению экономической активности по всему миру", - отмечается в комментарии инвестбанка. Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" увеличивают вес акций Лукойла и привилегированных акций Сбербанка. "Из цикличных активов акции банковского и нефтегазового секторов являются бенефициарами распространения вакцин в 2021 г. благодаря восстановлению экономики. Поэтому мы увеличиваем экспозицию на Сбербанк через увеличение доли привилегированных акций Сбербанка. Доводим до 10% вес акций еще одной нефтегазовой компании - Лукойла", - пишут эксперты. Добавлены акции "Аэрофлота", поскольку они в наибольшей степени пострадали от запретов на ограничение мобильности людей и могут показать сильный рост на фоне распространение вакцины. Аналитики инвестбанка фиксируют прибыль в акциях Северстали после сильного роста цен на сталь и притока большого количества инвесторов. Однако они сохраняют позитивный взгляд на отрасль, и взамен добавляют акции ММК, которые были сильно недооценены из-за ожиданий об исключении из индекса MSCI Russia". Эксперты "ВТБ Мои Инвестиции" исключают акции "Ростелекома" и X5 Retail Group, а также снижают вес акций "Полиметалла", которые позиционируются как защитные активы. ТОП акций Россия: Название: Доля в портфеле в %: Дивидендная доходность на следующие 12 мес.: Газпром, ао 10,0% 4,7% Лукойл, ао 10,3% 3,6% НЛМК, ао 10,0% 7,8% Роснефть,ао 10,1% 6,4% Сбербанк, ао 10,1% 5,6% Сбербанк, ап 10,1% 6,2% Татнефть, ао 10,0% 7,0% Алроса, ао 5,0% 16,5% Аэрофлот, ао 5,0% 0,0% ГМК Норникель 4,2% 18,2% ММК, ао 5,1% 14,5% Полиметалл, ао 5,1% 9,2% Сургутнефтегаз, ап 5,1% 17,0%
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Компании упоминаемые в новости: Алроса АК, Газпром, ЛУКОЙЛ НК, НЛМК, Роснефть НК, Ростелеком, Сбербанк России, Северсталь, Сургутнефтегаз, Татнефть, Полиметалл, Норильский Никель ГМК
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17 ноября 2020 года 16:18
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