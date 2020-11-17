КИТ Финанс Брокер закрыл торговую идею "покупка акций Micron Technology"

Инвесткомпания "КИТ Финанс Брокер" 17 ноября 2020 года закрыла торговую идею "покупка акций Micron Technology", открытую 29 июля 2020 года, в связи с достижением целевых ориентиров.

Доходность составила +23,72% (цена открытия - $50, цена закрытия - $61,86), сообщается в комментарии.