Размещение новых бондов Сбербанка может завершиться вблизи заявленного ориентира или чуть ниже - "Уралсиб"

Размещение новых бондов Сбербанка может завершиться вблизи заявленного ориентира или чуть ниже, говорится в комментарии корпорации "Уралсиб".

Сбербанк (-/Ваа3/ВВВ) в период с 11:00 17 ноября до 15:00 19 ноября собирает заявки на новый трехлетний выпуск 001Р-SBER19 объемом от 15 млрд руб.

"Ориентир ставки 1-го купона составляет 5,5% годовых, чему соответствует доходность к погашению на уровне 5,58% годовых. В конце сентября – начале октября банк продал предыдущий выпуск сроком на три года и один месяц, с купоном 5,7% и премией к КБД около 70 б.п., объем предложения тогда был увеличен с не менее 15 млрд руб. до 40 млрд руб. Текущий ориентир по купону предполагает премию к КБД примерно 75 б.п. Мы считаем, что размещение может завершиться вблизи заявленного ориентира или чуть ниже. Торги на бирже должны начаться 20 ноября", - отмечают аналитики корпорации Ирина Лебедева и Наталия Березина.