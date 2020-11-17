Диапазон $42-44 за баррель Brent в текущих условиях выглядит справедливым - BCS Express

Диапазон $42-44 за баррель Brent в текущих условиях выглядит справедливым, хотя не исключается кратковременный всплеск к $45 при благоприятном информационном фоне, отмечается в комментарии аналитика BCS Express Игоря Галактионова.

По мнению эксперта, до конца года при отсутствии новых шоков котировки могут подняться в район $45-46 за баррель.

"Нефтяные фьючерсы в понедельник смогли отыграть все пятничное падение и вернуться в диапазон $43,5-44 за баррель, - напоминает Галактионов. - Помимо общего благоприятного фона активности покупателей способствовали новости об еще одной успешно прошедшей испытания вакцине от COVID-19. Кроме того, команда избранного президента США Джо Байдена дала понять, что в ее планы не входит введение повсеместных жестких ограничений. Снижение рисков для спроса на нефть позитивно сказалось на котировках, которые по итогам дня прибавили более 2%".

Несмотря на позитивные предпосылки для победы над коронавирусом, на горизонте полугода давление на спрос со стороны частичных карантинных ограничений будет сохраняться, полагает Галактионов. В этих условиях ключевую поддержку рыночному балансу оказывает альянс ОПЕК+, ограничивающий собственную добычу на 7,7 млн б/с до конца 2020 г. С января 2021 г. планируется смягчить сокращения до 5,7 млн б/с, однако участники сделки могут пересмотреть условия. Во вторник пройдет заседание министерского комитета, на котором будут обсуждаться возможные действия. Следующая встреча, на которой параметры сделки могут быть скорректированы, состоится 30 ноября - 1 декабря.

Аналитик BCS Express обращает внимание на заседание технического комитета ОПЕК+, которое состоялось в понедельник. По информации от источников Reuters, наиболее вероятным сценарием может быть продление действующих сокращений на I квартал 2021 г. При этом данные специалистов ОПЕК+ показывают слабый уровень исполнения сделки по итогам октября - всего 96%. Перепроизводство в России составило 0,53 млн б/с, в Ираке - 0,61 млн б/с. Вопрос дисциплины в соблюдении условий сделки может также подниматься на сегодняшней встрече министров.

В понедельник был опубликован очередной ежемесячный отчет по буровой активности в США от EIA. Прогноз по добыче нефти в ноябре на ключевых сланцевых месторождениях был незначительно снижен с 7,69 до 7,65 млн б/с. В декабре ожидается дальнейшее снижение до 7,51 млн б/с. Добыча природного газа в следующем месяце также может сократиться на 679 млн куб. футов в день до 81,5 млрд куб. футов в день. Снижение ожидается на всех сланцевых бассейнах

Отдача от каждой новой пробуренной скважины может вырасти с 1 033 б/с до 1 039 б/с. Отдача от каждой новой пробуренной газовой скважины может сократиться с 7,54 млн до 7,26 млн куб. футов в день. Число пробуренных, но незавершенных скважин (DUC) в октябре сократилось до 7 558 с 7 644 скважин в предыдущем месяце.

"Несмотря на рост числа активных буровых установок в последние два месяца, их число по-прежнему недостаточно, чтобы поддерживать стабильный уровень американской добычи, - считает Галактионов. - В этих условиях добыча поддерживается за счет скважин DUC, число которых стабильно снижается. При этом стоит отметить, что обновленные данные за сентябрь указывают на менее внушительное, чем ожидалось, падение числа DUC: их число было на уровне 7 644 против оценки 7 592 месяц назад. Оценка выросла за счет более высокого числа DUC на месторождениях Permian и Niobara".