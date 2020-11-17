.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Альфа-банк ожидает на текущей неделе роста недооцененных акций и бумаг циклических секторов и компаний
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 ноября 2020 года 11:38
Альфа-банк ожидает на текущей неделе роста недооцененных акций и бумаг циклических секторов и компаний
Аналитики Альфа-банка ожидают на текущей неделе роста недооцененных акций и бумаг циклических секторов и компаний, сообщается в обзоре банка. "Мы ожидаем, что на этой неделе рост российского рынка акций продолжится на фоне надежд на экономические стимулы в США, улучшения настроения на глобальных рынках и ухода инвесторов в циклические сектора и компании и недооцененные активы", - говорится в нем. Учитывая что цены на нефть устойчиво превышают $43/барр. по марке Brent, акции российских нефтегазовых компаний продолжат наверстывать рынок, указывают специалисты Альфа-банка. Поддержку горно-металлургическому сектору, особенно экспортерам, по мнению аналитиков, окажет уход инвесторов в циклические компании и банки. В розничном секторе спросом будет пользоваться "Магнит", так как компания в ближайшее время объявит промежуточные дивиденды за 9М20. "Мы ожидаем, что дивидендная доходность на годовой основе составит 8-9% при текущих уровнях котировок, что поддержит эти бумагам в случае дальнейшей ротации в циклические сектора", - пишут эксперты банка. Аналитики отмечают, что в целом в последнее время инвестиционная привлекательность российского рынка улучшилась, что отчасти связано с низкими оценками стоимости российских компаний. Кроме того, Минфин на прошлой неделе разместил еврооблигации на сумму 2 млрд евро ($2,36 млрд). Сделка стала крупнейшей для Минфина России по единовременному привлечению средств в европейской валюте. Совокупный спрос составил около 2,8 миллиарда евро, более 60% заявок пришлось на иностранных инвесторов. "Оптимизм на рынке усиливается и тем, что Верховный суд России освободил из-под домашнего ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви. С другой стороны, акции роста, в том числе акции компаний, которые пользовались особенно сильным спросом в период карантина, и бумаги технологического сектора будут оставаться под давлением на фоне процесса фиксации прибыли по этим бумагам", - отмечают в Альфа-банке.
.
Компании упоминаемые в новости: Магнит
.
17 ноября 2020 года 16:18
Евро/доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 1,17-1,19 на текущей неделе - Промсвязьбанк
Движение пары евро/доллар на текущей неделе, скорее всего, пройдет в диапазоне 1,17-1,19, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Как говорится в нем, аналитики банка пока не видят поводов для продолжения роста единой валюты. В Европе сохраняются риски восстановления существенных карантинных... читать дальше
.17 ноября 2020 года 15:55
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии во вторник будет консолидироваться в диапазоне 3585-3645 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 способен продолжить умеренный рост. Ближайшим сопротивлением выступает последний максимум на уровне 3646 пунктов, рядом с которым... читать дальше
.17 ноября 2020 года 14:42
Восстановление экономики Китая становится более сбалансированным и широким в связи с растущим спросом в частном секторе, отмечается в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. "Данные по деловой активности за октябрь показывают, что восстановление экономики Китая становится все более... читать дальше
.17 ноября 2020 года 13:05
Аналитики Райффайзенбанка из-за второй волны заболеваемости несколько скорректировали темпы восстановления цен на нефть. По их оценкам, Brent достигнет 49 долл./барр. лишь к концу 2 кв. 2021 г., а более заметное восстановление вплоть до 60 долл./барр. ожидается во 2П 2021 г. Средняя цена на Brent... читать дальше
.17 ноября 2020 года 12:20
Цена нефти марки Brent будет колебаться у отметки выше $43/барр. на текущей неделе, при этом фундаментальные факторы указывают на ухудшение конъюнктуры рынка, говорится в обзоре Альфа-банка. "Судя по динамике цен на нефть, трейдеры намеренно игнорируют фундаментальные факторы, продолжая верить в... читать дальше
.17 ноября 2020 года 12:15
Диапазон $42-44 за баррель Brent в текущих условиях выглядит справедливым, хотя не исключается кратковременный всплеск к $45 при благоприятном информационном фоне, отмечается в комментарии аналитика BCS Express Игоря Галактионова. По мнению эксперта, до конца года при отсутствии новых шоков... читать дальше
.17 ноября 2020 года 10:35
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 77,3-78,9 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 77,3-78,9 руб./$1 и на уровне 91,2-92,8 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Угроза пандемии все еще остается главным негативным... читать дальше
.17 ноября 2020 года 10:23
Цены на нефть марки Brent будут пытаться расти, тестируя на прочность $45 за баррель, поддерживаемые новостями о вакцине и надеждами на ОПЕК+, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Новости об успешных предварительных испытаниях вакцины от коронавируса фармкомпании Moderna и слухи о продлении... читать дальше
.17 ноября 2020 года 10:01
Котировки Brent во вторник могут выйти из диапазона $43,7–44,5/барр. и приблизиться к $45,3/барр., говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Новости о вакцине от коронавируса способствуют оптимизму в преддверии заседания министерского комитета ОПЕК+. Ожидается, отмечают специалисты... читать дальше
.17 ноября 2020 года 09:15
Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются без единой динамики во вторник. Цены на нефть продолжают расти во вторник. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.