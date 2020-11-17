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17 ноября 2020 года 12:20
Цена Brent будет колебаться выше $43/барр. на текущей неделе - Альфа-банк
Цена нефти марки Brent будет колебаться у отметки выше $43/барр. на текущей неделе, при этом фундаментальные факторы указывают на ухудшение конъюнктуры рынка, говорится в обзоре Альфа-банка. "Судя по динамике цен на нефть, трейдеры намеренно игнорируют фундаментальные факторы, продолжая верить в ралли на рынке нефти на фоне появления положительной информации о вакцине и продления действующего ограничения добычи странами ОПЕК+, о чем они должны договориться в начале декабря, - пишут аналитики банка. - Мы продолжаем считать текущие уровни цен завышенными, наблюдая беспрецедентный уровень поддержки, в то время как большинство фундаментальных факторов указывают на ухудшение конъюнктуры рынка". Так, отмечают специалисты Альфа-банка, несмотря на малоутешительную статистику, опубликованную на прошлой неделе, цены на Brent продолжили рост, уверенно закрепившись выше $42,5/барр. и игнорируя неожиданный рост запасов нефти в США, рост числа буровых и инфицированных Covid-19. "Тем не менее, мы ожидаем, что цена Brent будет колебаться у отметки выше $43/барр. на этой неделе на фоне дальнейших вербальных интервенций, сопутствующих запланированному на завтра предварительному заседанию ОПЕК+, указывают эксперты банка. - Так как установившаяся практика на рынке нефти указывает на то, что ключевые игроки вновь могут сделать ряд заявлений, связанных с потенциалом дальнейших сокращений, подогревая "аппетиты" трейдеров, мы ожидаем, что текущее настроение инвесторов не изменится, несмотря на негативные сигналы рынка. Тем не менее, мы считаем, что значительная коррекция цен на нефть возможна уже ближе к концу текущего года в случае невыполнения странами ОПЕК+ всех своих предновогодних обещаний, которые, на наш взгляд, могут быть переоценены рынком".
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17 ноября 2020 года 16:18
Евро/доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 1,17-1,19 на текущей неделе - Промсвязьбанк
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.17 ноября 2020 года 15:55
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии во вторник будет консолидироваться в диапазоне 3585-3645 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 способен продолжить умеренный рост. Ближайшим сопротивлением выступает последний максимум на уровне 3646 пунктов, рядом с которым... читать дальше
.17 ноября 2020 года 14:42
Восстановление экономики Китая становится более сбалансированным и широким в связи с растущим спросом в частном секторе, отмечается в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. "Данные по деловой активности за октябрь показывают, что восстановление экономики Китая становится все более... читать дальше
.17 ноября 2020 года 13:05
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.17 ноября 2020 года 12:15
Диапазон $42-44 за баррель Brent в текущих условиях выглядит справедливым, хотя не исключается кратковременный всплеск к $45 при благоприятном информационном фоне, отмечается в комментарии аналитика BCS Express Игоря Галактионова. По мнению эксперта, до конца года при отсутствии новых шоков... читать дальше
.17 ноября 2020 года 10:35
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 77,3-78,9 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 77,3-78,9 руб./$1 и на уровне 91,2-92,8 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Угроза пандемии все еще остается главным негативным... читать дальше
.17 ноября 2020 года 10:23
Цены на нефть марки Brent будут пытаться расти, тестируя на прочность $45 за баррель, поддерживаемые новостями о вакцине и надеждами на ОПЕК+, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Новости об успешных предварительных испытаниях вакцины от коронавируса фармкомпании Moderna и слухи о продлении... читать дальше
.17 ноября 2020 года 10:01
Котировки Brent во вторник могут выйти из диапазона $43,7–44,5/барр. и приблизиться к $45,3/барр., говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Новости о вакцине от коронавируса способствуют оптимизму в преддверии заседания министерского комитета ОПЕК+. Ожидается, отмечают специалисты... читать дальше
.17 ноября 2020 года 09:15
Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются без единой динамики во вторник. Цены на нефть продолжают расти во вторник. читать дальше
.16 ноября 2020 года 19:36
BCS представил топ-5 рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Pioneer Natural Resources, Microchip Technology, Alibaba, PayPal и JPMorgan Chase, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы включаем в топ-5 этой недели крупную нефтегазовую... читать дальше
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