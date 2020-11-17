Рубль, вероятно, продолжит укрепление до конца года - "Альфа-Капитал"

Рубль может продолжить укрепление до конца года, полагает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимир Брагин.

Эксперт в своем комментарии отмечает, что укрепление рубля, наблюдавшееся в последние недели, конечно, уменьшило расстояние от его фундаментально обоснованных уровней, но далеко не до нуля. Сейчас курс находится чуть ниже USD/RUB 77,0, что соответствует сентябрьским уровням. Фактически из курса ушла премия за рост геополитических рисков на Кавказе, а также, возможно, существовавший навес предложения новых ОФЗ, который создавал риск коррекции на рублевом долговом рынке.

"При этом пока совсем не отыграна идея о том, что российская экономика хорошо (относительно других стран) проходит "коронакризис", причем без большого расходования резервов и наращивания долга. Как и возврат инвесторов в "идеи стоимости" на рынке акций, где российский сегмент - это в основном как раз компании со стабильными финансами и высокими дивидендами. Эти факторы могут привести к тому, что рубль может продолжить укрепление до конца года", - считает Брагин.