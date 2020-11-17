Акции Русагро привлекательны с фундаментальной точки зрения - Газпромбанк

Акции "Русагро" выглядят привлекательно с фундаментальной точки зрения на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры и роста объема производства, достигнутого компанией, сообщается в обзоре Газпромбанка.

Как говорится в нем, специалисты банка продолжают рассматривать акции "Русагро" как бумаги, котировки которых могут показать хорошую динамику до конца текущего года.

Четыре из пяти бизнес-сегментов продемонстрировали кратный рост EBITDA на фоне роста цен на продукцию, увеличения объемов продаж и экономии на масштабе, как следует из опубликованных "Росагро" финансовых результатов за 3К20, отмечает аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.

Самый большой прирост в консолидированную EBITDA пришел со стороны масложирового сегмента – 67% от совокупного прироста EBITDA Группы за 9М20 – на фоне расширения мощностей и благоприятной ценовой конъюнктуры.

Самый большой прирост рентабельности по EBITDA был отмечен в сахарном сегменте – на 19 п.п в 3К20 и на 13 п.п. за 9М20 – на фоне восстановления цен на сахар.

Рост финансовых показателей, обращает внимание Ибрагимов, произошел как за счет увеличения объема продаж продукции почти по всем бизнес-направлениям, так и за счет благоприятной ценовой конъюнктуры. Снижение чистого операционного денежного потока связано с высокой базой прошлого года, когда компания активно распродавала запасы сахара в течение первых 9 месяцев года на фоне снижения рыночных цен.