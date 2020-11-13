Рубль на следующей неделе, вероятно, останется в диапазоне 77-78 руб./$1 - Sberbank CIB

Рубль на следующей неделе, вероятно, останется в диапазоне 77-78 руб./$1, но может возобновить укрепление ближе к концу ноября, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Рубль в начале текущей недели, напоминают специалисты, получил поддержку благодаря некоторому прояснению итогов выборов в США. Также оптимизма добавили новости о высокой эффективности вакцины Pfizer от коронавируса. В результате рубль укрепился до 75,8 руб./$1 - максимума с сентября. "Однако эпидемиологическая ситуация в США и Европе по-прежнему остается сложной, а новых позитивных факторов не появилось, тогда как геополитические риски для рубля, пока, похоже, не снижаются. В результате рубль вернулся к отметке 77 руб./$1. На следующей неделе он, вероятно, останется в диапазоне 77-78 руб./$1, но может возобновить укрепление ближе к концу ноября на фоне налогового периода, а также если ситуация с коронавирусом станет улучшаться и появится больше позитивных новостей о вакцине", - пишут эксперты Sberbank CIB.

Также аналитики отмечают, что доходности ОФЗ за неделю снизились на 5-12 б. п., больше всего на участке 7-12 лет. Покупателями были в основном нерезиденты. "На протяжении трёх последних торговых сессий доходности ОФЗ стабилизуются. Видимо, рынок ожидает от Минфина дальнейших сигналов о том, как изменится предложение номинальных выпусков на аукционах после выполнения плана заимствований на текущий год. Если ведомство даст понять, что предложение может сократиться, то доходности ОФЗ могут опуститься приблизительно на 5 б.п. за неделю", - предполагают в Sberbank CIB.

Инвесторы на следующей неделе будут следить за заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 17 ноября, на котором может проясниться ситуация с новыми квотами по добыче нефти на следующий год, отмечают специалисты Sberbank CIB. В случае официальной рекомендации продлить действующие квоты на 1К21 или 1П21 цены на нефть Brent могут получить сильную поддержку и снова нацелиться на отметку $45/барр., считают они.