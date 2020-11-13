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13 ноября 2020 года 19:16
Goldman Sachs поднял рекомендацию для ADR Газпром нефти до "держать", добавил Газпром в фокус-лист на покупку в регионе CEEMEA
Goldman Sachs пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) рекомендация была повышена с "продавать" до "держать" в связи с падением котировок. Рекомендации для других бумаг нефтегазового сектора были оставлены без изменений: "покупать" для ADR "Газпрома" (MOEX: GAZP), GDR "Роснефти" (MOEX: ROSN) и обыкновенных акций "Татнефти" (MOEX: TATN); "держать" для GDR "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), ADR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) и привилегированных акций "Татнефти"; "продавать" для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза". Кроме того, бумаги "Газпрома" были добавлены в фокус-лист бумаг на покупку в регионе CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка) от экспертов Goldman Sachs. Как говорится в обзоре, в рамках своего базового сценария аналитики инвестбанка прогнозируют в 2021 году цену нефти марки Brent на уровне $55 за баррель и курс рубля порядка 70 руб./$1: по их оценкам, такой прогноз предполагает, что бумаги сектора в будущем году будут торговаться с доходностью FCF около 10% и дивдоходностью 9%. По оценкам экспертов, самую высокую дивидендную доходность в 2021 году стоит ожидать по бумагам "Роснефти", "Татнефти" и "Газпрома". По мнению аналитиков, нефтегазовый сектор РФ в 2021 году покажет самый высокий рост дивидендов среди всех покрываемых ими российских бумаг, а также среди мировых нефтегазовых аналогов. Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США): Прогнозная цена Газпром - 6,5 (текущая цена - 4,46), рекомендация - покупать; Прогнозная цена НОВАТЭК - 170 (текущая цена - 158), рекомендация - держать; Прогнозная цена Роснефть - 7,1 (текущая цена - 5,38), рекомендация - покупать; Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 75 (текущая цена - 63,48), рекомендация - держать; Прогнозная цена Сургутнефтегаз (цены в рублях) - 30 (текущая цена - 36,18), рекомендация - продавать; Прогнозная цена Сургутнефтегаз прив. (цены в рублях) - 45 (текущая цена - 38,67), рекомендация держать; Прогнозная цена Газпром нефть - 21 (текущая цена - 20,1), рекомендация - держать; Прогнозная цена Татнефть (цены в рублях) - 610 (текущая цена - 504,4), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Татнефть прив. (цены в рублях) - 520 (текущая цена - 476,4), рекомендация - держать.
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Компании упоминаемые в новости: Газпром, ЛУКОЙЛ НК, Роснефть НК, Газпром нефть, Новатэк, НК Сургутнефтегаз
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