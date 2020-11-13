.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Есть риск еще большего снижения доллара до конца текущего года - Saxo Bank
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
13 ноября 2020 года 19:25
Есть риск еще большего снижения доллара до конца текущего года - Saxo Bank
Существует риск еще больше снижения доллара США, пока в начале следующего года не прояснится политическая ситуация в США, считают аналитики Saxo Bank. В то же время, как отмечается в обзоре инвестбанка, по мнению экспертов, на текущих уровнях уже можно делать ставки на то или иное направление доллара США в долгосрочной перспективе. "Движение цен на валютном рынке снова успокоилось. Ожидаемая волатильность опционов на ключевые пары, упавшая в день после выборов в США, остается низкой. Для 3-месячных опционов на EUR/USD она снова в области 6% – минимум диапазона с весеннего пика, связанного с COVID-19, а для годичных – в той же области и почти на новом минимуме за тот же период (рекордный минимум был в январе-феврале, чуть ниже 5%)", - обращают внимание специалисты Saxo Bank. Аналитики указывают, что в следующем году, когда экономика США полностью откроется, высвободится значительный накопленный спрос (а также накопленные сбережения от стимулирующих мер текущего года), который отправит доходности длинных облигаций сильно вверх, тем более что зимние меры добавят инфляционный потенциал. "Если доходностям на длинном конце кривой позволят устремиться вверх, это будет скорее позитивно для доллара. Однако всё будет иначе, если ФРС объявит операцию "Твист" или сообщит, что планирует ограничить длинные доходности и не позволить финансовым условиям ужесточаться, пока безработица выше, скажем, 5%. В таком случае повысится риск ухода реальных процентных ставок в США глубоко в отрицательную зону, который и сейчас был главным фактором снижения USD", - пишут эксперты инвестбанка.
.
13 ноября 2020 года 19:35
Рубль на следующей неделе, вероятно, останется в диапазоне 77-78 руб./$1, но может возобновить укрепление ближе к концу ноября, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Рубль в начале текущей недели, напоминают специалисты, получил поддержку благодаря некоторому прояснению итогов... читать дальше
.13 ноября 2020 года 17:47
Прогресс в разработке вакцины против COVID-19 закладывает основу для широкомасштабного восстановления в 2021 году - Julius Baer
Прогресс в разработке вакцины против COVID-19 закладывает основу для широкомасштабного восстановления в 2021 году, которое, вероятно, приведет к росту доходности облигаций, что, в свою очередь, также будет способствовать росту стоимости акций, отмечается в комментарии Julius Baer. "Накопленный... читать дальше
.13 ноября 2020 года 17:12
Ограниченное предложение и большие объемы экспорта должны оказывать поддержку росту цен на природный газ - Julius Baer
Ограниченное предложение и большие объемы экспорта должны оказывать поддержку росту цен на природный газ, говорится в комментарии Julius Baer. По мнению эксперта банка Карстена Менке, цены на природный газ в США должны вырасти выше 3 долл. США за миллион британских тепловых единиц. Как отмечает... читать дальше
.13 ноября 2020 года 16:02
Индекс S&P500 в ходе торговой сессии в пятницу будет консолидироваться в диапазоне 3520-3600 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 склонен к краткосрочной коррекции. Свечной паттерн "бычья ловушка" и "медвежья" дивергенция по индикатору RSI продолжают делать... читать дальше
.13 ноября 2020 года 14:34
Нефть несколько перекуплена на данный момент, и при превышении уровня $45 за баррель Brent можно искать точку для спекулятивных продаж, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". Цены на нефть марки Brent поднимались до $45 за баррель на новостях об успешных испытаниях вакцин. Это произошло... читать дальше
.13 ноября 2020 года 10:16
Ухудшение настроений инвесторов может произойти по мере ужесточения ограничительных мер в США - BCS Express
Возобновление ограничений в крупнейшей экономике мира может стать негативным фактором, который приведет к временному слому "бычьих" настроений на американском фондовом рынке, а затем и на ключевых мировых площадках, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Фактор... читать дальше
.13 ноября 2020 года 10:09
Котировки нефти марки Brent в пятницу могут отступить до $42,2–42,9 за баррель, так как глобальный интерес к риску снижается, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Эксперты Sberbank CIB считают, что в пятницу котировки нефти марки Brent могут отступить до $42,2–42,9 за баррель, так... читать дальше
.13 ноября 2020 года 09:36
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу. Цены на нефть эталонных снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.12 ноября 2020 года 17:52
Нефтяной рынок по-прежнему существует в условиях повышенных рисков дальнейшего падения спроса на нефть из-за повторных локдаунов и роста предложения некоторыми странами ОПЕК, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Цены на нефть Brent сумели в начале ноября вернуться в диапазон $40-44/барр. и... читать дальше
.12 ноября 2020 года 16:52
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции Vertex не дороже $230 с целью $265 и стоп-лоссом $205 в рамках инвестидеи, говорится в комментарии инвестбанка. По мнению экспертов, в пользу данной рекомендации свидетельствуют следующие факторы: - Падение акций из-за неудачного... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.