Есть риск еще большего снижения доллара до конца текущего года - Saxo Bank

Существует риск еще больше снижения доллара США, пока в начале следующего года не прояснится политическая ситуация в США, считают аналитики Saxo Bank.

В то же время, как отмечается в обзоре инвестбанка, по мнению экспертов, на текущих уровнях уже можно делать ставки на то или иное направление доллара США в долгосрочной перспективе.

"Движение цен на валютном рынке снова успокоилось. Ожидаемая волатильность опционов на ключевые пары, упавшая в день после выборов в США, остается низкой. Для 3-месячных опционов на EUR/USD она снова в области 6% – минимум диапазона с весеннего пика, связанного с COVID-19, а для годичных – в той же области и почти на новом минимуме за тот же период (рекордный минимум был в январе-феврале, чуть ниже 5%)", - обращают внимание специалисты Saxo Bank.

Аналитики указывают, что в следующем году, когда экономика США полностью откроется, высвободится значительный накопленный спрос (а также накопленные сбережения от стимулирующих мер текущего года), который отправит доходности длинных облигаций сильно вверх, тем более что зимние меры добавят инфляционный потенциал. "Если доходностям на длинном конце кривой позволят устремиться вверх, это будет скорее позитивно для доллара. Однако всё будет иначе, если ФРС объявит операцию "Твист" или сообщит, что планирует ограничить длинные доходности и не позволить финансовым условиям ужесточаться, пока безработица выше, скажем, 5%. В таком случае повысится риск ухода реальных процентных ставок в США глубоко в отрицательную зону, который и сейчас был главным фактором снижения USD", - пишут эксперты инвестбанка.