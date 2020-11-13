Goldman Sachs поднял оценку GDR TCS на 13%, подтвердив рейтинг "покупать"

Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (MOEX: TCSG) с $31 до $35 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR TCS, основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $30,37 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $28,95 за штуку.