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13 ноября 2020 года 17:47
Прогресс в разработке вакцины против COVID-19 закладывает основу для широкомасштабного восстановления в 2021 году - Julius Baer
Прогресс в разработке вакцины против COVID-19 закладывает основу для широкомасштабного восстановления в 2021 году, которое, вероятно, приведет к росту доходности облигаций, что, в свою очередь, также будет способствовать росту стоимости акций, отмечается в комментарии Julius Baer. "Накопленный спрос со стороны потребителей, которые значительно увеличили объемы сбережений в сочетании с нормализацией инвестиционных расходов, должен продолжить стимулировать рост со все еще относительно низких уровней, - полагает эксперт банка Патрик Ланг. - Кроме того, рынки продолжают получать поддержку благодаря беспрецедентным финансовым и денежно-кредитным стимулам. Инвесторы, которые продолжают увеличивать долю наличных средств и низкодоходных облигаций, могут оказаться под все большим давлением в пользу инвестиций в акции, что увеличивает вероятность устойчивого роста". По мнению Ланга, на этом фоне следует ожидать ротацию из дорогостоящих акций роста в недооцененные акции, которые больше всего пострадали от локдаунов и включают в себя глобальные компании с небольшой капитализацией, а также компании промышленного, финансового секторов и сектора материалов. Разработка эффективной вакцины повышает заметность широкомасштабного восстановления, которое, вероятно, приведет к росту доходности облигаций, что, в свою очередь, также будет способствовать росту стоимости акций, полагает эксперт Julius Baer.
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13 ноября 2020 года 19:35
Рубль на следующей неделе, вероятно, останется в диапазоне 77-78 руб./$1, но может возобновить укрепление ближе к концу ноября, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Рубль в начале текущей недели, напоминают специалисты, получил поддержку благодаря некоторому прояснению итогов... читать дальше
.13 ноября 2020 года 19:25
Существует риск еще больше снижения доллара США, пока в начале следующего года не прояснится политическая ситуация в США, считают аналитики Saxo Bank. В то же время, как отмечается в обзоре инвестбанка, по мнению экспертов, на текущих уровнях уже можно делать ставки на то или иное направление... читать дальше
.13 ноября 2020 года 17:12
Ограниченное предложение и большие объемы экспорта должны оказывать поддержку росту цен на природный газ - Julius Baer
Ограниченное предложение и большие объемы экспорта должны оказывать поддержку росту цен на природный газ, говорится в комментарии Julius Baer. По мнению эксперта банка Карстена Менке, цены на природный газ в США должны вырасти выше 3 долл. США за миллион британских тепловых единиц. Как отмечает... читать дальше
.13 ноября 2020 года 16:02
Индекс S&P500 в ходе торговой сессии в пятницу будет консолидироваться в диапазоне 3520-3600 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 склонен к краткосрочной коррекции. Свечной паттерн "бычья ловушка" и "медвежья" дивергенция по индикатору RSI продолжают делать... читать дальше
.13 ноября 2020 года 14:34
Нефть несколько перекуплена на данный момент, и при превышении уровня $45 за баррель Brent можно искать точку для спекулятивных продаж, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". Цены на нефть марки Brent поднимались до $45 за баррель на новостях об успешных испытаниях вакцин. Это произошло... читать дальше
.13 ноября 2020 года 10:16
Ухудшение настроений инвесторов может произойти по мере ужесточения ограничительных мер в США - BCS Express
Возобновление ограничений в крупнейшей экономике мира может стать негативным фактором, который приведет к временному слому "бычьих" настроений на американском фондовом рынке, а затем и на ключевых мировых площадках, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Фактор... читать дальше
.13 ноября 2020 года 10:09
Котировки нефти марки Brent в пятницу могут отступить до $42,2–42,9 за баррель, так как глобальный интерес к риску снижается, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Эксперты Sberbank CIB считают, что в пятницу котировки нефти марки Brent могут отступить до $42,2–42,9 за баррель, так... читать дальше
.13 ноября 2020 года 09:36
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу. Цены на нефть эталонных снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.12 ноября 2020 года 17:52
Нефтяной рынок по-прежнему существует в условиях повышенных рисков дальнейшего падения спроса на нефть из-за повторных локдаунов и роста предложения некоторыми странами ОПЕК, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Цены на нефть Brent сумели в начале ноября вернуться в диапазон $40-44/барр. и... читать дальше
.12 ноября 2020 года 16:52
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции Vertex не дороже $230 с целью $265 и стоп-лоссом $205 в рамках инвестидеи, говорится в комментарии инвестбанка. По мнению экспертов, в пользу данной рекомендации свидетельствуют следующие факторы: - Падение акций из-за неудачного... читать дальше
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