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13 ноября 2020 года 17:12
Ограниченное предложение и большие объемы экспорта должны оказывать поддержку росту цен на природный газ - Julius Baer
Ограниченное предложение и большие объемы экспорта должны оказывать поддержку росту цен на природный газ, говорится в комментарии Julius Baer. По мнению эксперта банка Карстена Менке, цены на природный газ в США должны вырасти выше 3 долл. США за миллион британских тепловых единиц. Как отмечает Менке, с началом отопительного сезона в северном полушарии рынки природного газа начинают испытывать обычную нестабильность погоды. Цены, особенно в Северной Америке, оказались под давлением из-за того, что погода стала не по сезону мягкой, и, согласно прогнозам, в ближайшие дни такая ситуация будет сохраняться. На отопление приходится большая часть спроса на природный газ. Как следствие, отклонения от нормальных погодных условий существенно изменяют рыночный баланс и влияют на цены, особенно в зимние месяцы. Пока что долгосрочные прогнозы не указывают на мягкую зиму, и, таким образом, в ближайшие месяцы погода является фактором неопределенности, который может влиять на цены как позитивно, так и негативно, считает аналитик Julius Baer. "Помимо погодных явлений, на рынке природного газа в Северной Америке должно продолжиться фундаментальное сужение предложения, - указывает Менке. - Производство остается ограниченным, в то время как экспорт неожиданно быстро восстановился до уровней, превышающих докризисные. Низкие цены на природный газ, особенно в Азии, но также и в Европе, повысили импортный спрос. Мы считаем, что цены на природный газ в США должны вырасти выше 3 долл. США за миллион британских тепловых единиц и, таким образом, сохраняем нашу длинную позицию. Помимо прогнозов погоды, ключевые риски включают в себя разворот несколько "бычьих" рыночных настроений".
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13 ноября 2020 года 19:35
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.13 ноября 2020 года 10:09
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.13 ноября 2020 года 09:36
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.12 ноября 2020 года 17:52
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.12 ноября 2020 года 16:52
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