"ВТБ Капитал" поднял оценку акций АЛРОСА на 10%, подтвердив рейтинг "покупать"

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"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) со 100 рублей до 110 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Неаудированные результаты "АЛРОСА" за III квартал 2020 года оказались лучше наших прогнозов в части затрат и оборотного капитала, благодаря чему доходность FCFE за квартал достигла 4%. Компания подтвердила хорошую динамику продаж в ноябре, а в более долгосрочной перспективе мы предполагаем рост доходности FCFE до 20% в 2021 году, чему должно способствовать высвобождение значительного объема товарных запасов в свете ожидаемого нами восстановления рынка алмазов. С учетом этого предположения мы повышаем прогнозную цену акций "АЛРОСА" и подтверждаем для них рекомендацию "покупать". По нашему мнению, сильная динамика продаж алмазного сырья обеспечит повышение котировок", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет 83,1 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 79,52 рубля за штуку.