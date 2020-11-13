"ВТБ Капитал" поднял оценку GDR Полюса на 6%, подтвердив рейтинг "покупать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) с $180 до $190 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Полюса", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $129,1 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $103 за штуку.