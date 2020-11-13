Перекупленность и остановка ралли цен на нефть - негативные краткосрочные факторы для рынка акций - "Велес Капитал"

Негативными краткосрочными факторами для российского рынка акций остаются перекупленность и остановка ралли в ценах на нефть, говорится в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой.

"Негативными краткосрочными факторами для российского рынка акций остаются перекупленность и остановка ралли в ценах на нефть. Последнее не дает развить коррекционное повышение и рублю. Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в пятницу ощущали слабость, а долларовый индикатор проверял на прочность поддержку 1225 пунктов", - пишет она.