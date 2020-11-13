Ренессанс Капитал поднял оценку акций М.Видео в 1,5 раза, оставив рейтинг "держать"

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) (группа "М.Видео-Эльдорадо") с 550 рублей до 800 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была подтверждена.

"Мы скорректировали модель оценки "М.Видео" с учетом более сильных, чем ожидалось, операционных показателей за III квартал. Кроме того, компания ожидает сохранения высоких темпов роста. Теперь мы ожидаем, что рост выручки "М.Видео" составит порядка 14%. Возможно, данные будут выше, но есть риск снижения из-за введения новых ограничительных мер в России из-за недавнего всплеска новых случаев COVID", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что рост финпоказателей "М.Видео", возможно, будет нивелирован увеличение капзатрат.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "М.Видео", основанный на оценках аналитиков 4 инвестиционных банков, составляет 840 рублей за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 698,5 рубля за штуку.