Ренессанс Капитал поднял оценку акций АЛРОСА на 4%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с 84 рублей до 87 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была аналитиками подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет 83,3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 79,52 рубля за штуку.