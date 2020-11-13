Промсвязьбанк рекомендует покупать акции Полюса с целевой ценой 21499 руб./акция

Аналитики Промсвязьбанка рекомендуют покупать акции ПАО "Полюс" с целевой ценой 21499 руб./акция, говорится в обзоре банка.

Финансовые результаты "Полюса" за 3К20 оказались лучше ожиданий рынка, чему способствовала сильная конъюнктура на мировом рынке золота, отмечают специалисты банка. Выручка компании в отчетном периоде выросла благодаря увеличению объемов реализации (+6% г/г) и цен на золото (+29% г/г). Показатель квартальной EBITDA впервые в истории компании превысил 1 млрд долл. Сильные финансовые результаты могут послужить прочным фундаментом для увеличения дивидендных выплат по итогам 2020 года, считают в Промсвязьбанке.