.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Ключевым источником позитива для ОФЗ может стать резкое сокращение первичного предложения долга от Минфина - Росбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
13 ноября 2020 года 12:03
Ключевым источником позитива для ОФЗ может стать резкое сокращение первичного предложения долга от Минфина - Росбанк
Ключевым источником позитива для ОФЗ может стать резкое сокращение первичного предложения долга от Минфина, говорится в комментарии Росбанка. Как отмечают аналитики банка, по итогам насыщенного и волатильного периода с середины октября по середину ноября сегмент ОФЗ застыл в нерешительности. С одной стороны, Минфин закрыл почти все вопросы, связанные с внутренними заимствованиями в текущем году. С января ведомство разместило новых ОФЗ на 5,09 трлн руб., в то время как цель на год составляет 5,20 трлн руб. Но внешние рынки, с другой стороны, в продолжает лихорадить от страха перед вирусом до эйфории по поводу вакцины, от рисков жесткого Брекзита до воодушевления от избрания нового президента США и т.д. Инфляция в РФ на основе недельных данных (4,16% годовых) уже превысила цель ЦБ и явно не вселяет оптимизм, даже с учетом того, что в моменте регулятор вряд ли готов на повышение ключевой ставки. Наконец, цены на нефть демонстрируют нервозность из-за непонимания, как политика ОПЕК+ в части добычи изменится с начала 2021-го года и изменится ли. По мнению экспертов Росбанка, до конца года ключевым источником позитива для ОФЗ могло бы стать резкое сокращение первичного предложения долга от Минфина. Например, ведомство могло бы отменить новые аукционы в декабре - или перейти к точечному предложению исключительно новых выпусков, которые обычно не пользуются спросом (такие как длинные серии ОФЗ-ПД или ОФЗ-ИН). Аналитики банка считают, что у Минфина есть некоторая гибкость в исполнении плана по заимствованиям на год, в частности, за счет перебалансировки между ОФЗ и еврооблигациями. "Но мы слабо представляем себе сценарий, в котором Минфин, например, займет 1 трлн руб. сверх плана в 2020-м году, чтобы облегчить планы по размещениям долга в 2021-м году", - пишут эксперты.
.
13 ноября 2020 года 19:35
Рубль на следующей неделе, вероятно, останется в диапазоне 77-78 руб./$1, но может возобновить укрепление ближе к концу ноября, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Рубль в начале текущей недели, напоминают специалисты, получил поддержку благодаря некоторому прояснению итогов... читать дальше
.13 ноября 2020 года 19:25
Существует риск еще больше снижения доллара США, пока в начале следующего года не прояснится политическая ситуация в США, считают аналитики Saxo Bank. В то же время, как отмечается в обзоре инвестбанка, по мнению экспертов, на текущих уровнях уже можно делать ставки на то или иное направление... читать дальше
.13 ноября 2020 года 17:47
Прогресс в разработке вакцины против COVID-19 закладывает основу для широкомасштабного восстановления в 2021 году - Julius Baer
Прогресс в разработке вакцины против COVID-19 закладывает основу для широкомасштабного восстановления в 2021 году, которое, вероятно, приведет к росту доходности облигаций, что, в свою очередь, также будет способствовать росту стоимости акций, отмечается в комментарии Julius Baer. "Накопленный... читать дальше
.13 ноября 2020 года 17:12
Ограниченное предложение и большие объемы экспорта должны оказывать поддержку росту цен на природный газ - Julius Baer
Ограниченное предложение и большие объемы экспорта должны оказывать поддержку росту цен на природный газ, говорится в комментарии Julius Baer. По мнению эксперта банка Карстена Менке, цены на природный газ в США должны вырасти выше 3 долл. США за миллион британских тепловых единиц. Как отмечает... читать дальше
.13 ноября 2020 года 16:02
Индекс S&P500 в ходе торговой сессии в пятницу будет консолидироваться в диапазоне 3520-3600 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 склонен к краткосрочной коррекции. Свечной паттерн "бычья ловушка" и "медвежья" дивергенция по индикатору RSI продолжают делать... читать дальше
.13 ноября 2020 года 14:34
Нефть несколько перекуплена на данный момент, и при превышении уровня $45 за баррель Brent можно искать точку для спекулятивных продаж, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". Цены на нефть марки Brent поднимались до $45 за баррель на новостях об успешных испытаниях вакцин. Это произошло... читать дальше
.13 ноября 2020 года 10:16
Ухудшение настроений инвесторов может произойти по мере ужесточения ограничительных мер в США - BCS Express
Возобновление ограничений в крупнейшей экономике мира может стать негативным фактором, который приведет к временному слому "бычьих" настроений на американском фондовом рынке, а затем и на ключевых мировых площадках, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Фактор... читать дальше
.13 ноября 2020 года 10:09
Котировки нефти марки Brent в пятницу могут отступить до $42,2–42,9 за баррель, так как глобальный интерес к риску снижается, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Эксперты Sberbank CIB считают, что в пятницу котировки нефти марки Brent могут отступить до $42,2–42,9 за баррель, так... читать дальше
.13 ноября 2020 года 09:36
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу. Цены на нефть эталонных снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.12 ноября 2020 года 17:52
Нефтяной рынок по-прежнему существует в условиях повышенных рисков дальнейшего падения спроса на нефть из-за повторных локдаунов и роста предложения некоторыми странами ОПЕК, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Цены на нефть Brent сумели в начале ноября вернуться в диапазон $40-44/барр. и... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.