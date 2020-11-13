Снижение цены на нефть и фактор пятницы создадут давление на рынок акций - "Алор Брокер"

Снижение цены на нефть и фактор пятницы создадут давление на рынок акций, сообщается в комментарии "Алор Брокер".

"После нашего закрытия в четверг американский рынок снизился, что было отыграно наиболее ликвидными акциями на вечерних торгах. Утром пятницы американские фьючерсы торгуются около нуля, но почти полтора процента теряет нефть. Новость об успехе вакцины от коронавируса уже отыграна, а между тем рост заболеваемости не прекращается. В любой момент рынки могут воспользоваться этим негативом как поводов для снятия перекупленности, - отмечает главный аналитик компании Алексей Антонов. - Ожидаем, что "лучше рынка" в пятницу будут бумаги черных металлургов и золотодобывающих компаний, в том числе из-за ослабления рубля. Рекомендуем обратить внимание на акции самой "Мосбиржи". В последние месяцы мы очень часто видели их сильный рост на падающем рынке".