.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Снижение цены на нефть и фактор пятницы создадут давление на рынок акций - "Алор Брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
13 ноября 2020 года 09:18
Снижение цены на нефть и фактор пятницы создадут давление на рынок акций - "Алор Брокер"
Снижение цены на нефть и фактор пятницы создадут давление на рынок акций, сообщается в комментарии "Алор Брокер". "После нашего закрытия в четверг американский рынок снизился, что было отыграно наиболее ликвидными акциями на вечерних торгах. Утром пятницы американские фьючерсы торгуются около нуля, но почти полтора процента теряет нефть. Новость об успехе вакцины от коронавируса уже отыграна, а между тем рост заболеваемости не прекращается. В любой момент рынки могут воспользоваться этим негативом как поводов для снятия перекупленности, - отмечает главный аналитик компании Алексей Антонов. - Ожидаем, что "лучше рынка" в пятницу будут бумаги черных металлургов и золотодобывающих компаний, в том числе из-за ослабления рубля. Рекомендуем обратить внимание на акции самой "Мосбиржи". В последние месяцы мы очень часто видели их сильный рост на падающем рынке".
.
Компании упоминаемые в новости: Московская Биржа
.
13 ноября 2020 года 09:36
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу. Цены на нефть эталонных снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.12 ноября 2020 года 17:52
Нефтяной рынок по-прежнему существует в условиях повышенных рисков дальнейшего падения спроса на нефть из-за повторных локдаунов и роста предложения некоторыми странами ОПЕК, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Цены на нефть Brent сумели в начале ноября вернуться в диапазон $40-44/барр. и... читать дальше
.12 ноября 2020 года 16:52
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции Vertex не дороже $230 с целью $265 и стоп-лоссом $205 в рамках инвестидеи, говорится в комментарии инвестбанка. По мнению экспертов, в пользу данной рекомендации свидетельствуют следующие факторы: - Падение акций из-за неудачного... читать дальше
.12 ноября 2020 года 16:10
Индекс S&P500 склонен к краткосрочной коррекции, так как баланс рисков на текущих ценовых уровнях смещен в сторону снижения, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "За сессию в среду техническая картина по индексу не изменилась. На графике все еще доминирует паттерн "бычья ловушка", который... читать дальше
.12 ноября 2020 года 15:49
Нефть пытается возобновить рост, получив поддержку от снижения доллара, отмечается в комментарии аналитика BCS Express Дмитрия Бабина. "Нефтяные цены в начале дня корректировали провал среды, но затем возобновили движение, - комментирует эксперт инвесткомпании. - Незадолго до нашего открытия... читать дальше
.12 ноября 2020 года 10:19
Аналитики Промсвязьбанка в четверг ждут стабилизации цены на нефть марки Brent в диапазоне 42-44 долларов за баррель, сообщается в комментарии банка. "Спрос на нефть снижается, потенциальный успех вакцины от коронавируса не избавит рынок нефти от текущего дисбаланса, и мы считаем рост цен... читать дальше
.12 ноября 2020 года 10:08
Нефть марки Brent может снова подорожать до $45,1 за баррель, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Котировки нефти марки Brent в среду не сумели закрепиться выше $45,1/барр., и теперь высока вероятность отступления до $42,2-42,9/барр., тем более что ежемесячный обзор от МЭА,... читать дальше
.12 ноября 2020 года 09:31
Фондовые индексы США изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть поднимаются в четверг. читать дальше
.11 ноября 2020 года 19:05
Явный сигнал к выходу на рынок вакцины от COVID-19 запустит ослабление доллара США, полагает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Как отмечается в комментарии, у эксперта нет уверенности в том, что рост доллара США продлится даже в краткосрочной перспективе, разве рынок станет... читать дальше
.11 ноября 2020 года 18:50
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 76,0-77,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 76,0-77,0 руб./$1 и на уровне 90,0-91,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Рубль продолжает укрепление к доллару и евро на фоне... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.