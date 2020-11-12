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12 ноября 2020 года 19:14
Инвесторы готовы фиксировать прибыль в акциях РФ по мере приближения индекса РТС к уровню 1240 пунктов - BCS GM
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 11 ноября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По итогам проведенного исследования эксперты пришли к выводу, инвесторы, похоже, с радостью готовы фиксировать прибыль по мере приближения индекса РТС к уровню 1240 пунктов. В то же время в период с 5 по 11 ноября среди институциональных инвесторов соотношение покупателей и продавцов было в целом сбалансировано с небольшим перевесом на стороне чистых продаж. "Средний объем длинных позиций в наиболее ликвидных бумагах, торгующихся на Московской бирже, вырос на 0,1% по итогам недели, завершившейся в среду. В то же время короткие позиции подскочили на 20%. Последний раз столь агрессивное наращивание "шортов" розничными инвесторами наблюдалось в начале апреля. Новые короткие позиции открылись по большинству имен, но наиболее крупные сосредоточены в акциях Сбербанка (MOEX: SBER), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) и "Магнита" (MOEX: MGNT). Мы по-прежнему считаем текущие уровни очень привлекательными в долгосрочной перспективе, поскольку наш целевой уровень для индекса РТС на 12 месяцев равен 1670 пунктов и предполагает солидный потенциал роста в долларах на 35%", - говорится в обзоре. Между тем, как отмечают эксперты, приток капитала в российские акции со стороны основных ETF достиг за отчетный период $71 млн. "Большая часть пришлась на фонды, ориентированные на Россию, из которых $62 млн - исключительно на VanEck Vectors Russia ETF (RSX). В результате неделя стала 3-й лучшей за время пандемии. Две другие топовые недели с 13 по 19 августа и с 4 по 10 июня. Неудивительно, что за месяц, предшествующий этим неделям рекордных притоков, индекс РТС вырос на 8,9% и 13% соответственно. Больше интригует то, что за месяц после этих дат индекс РТС каждый раз опускался - на 6,7% и 4,3%. Притоки ETF в объеме свыше $70 млн за неделю ознаменовали локальный максимум для рынка. На этот раз индекс РТС также вырос на 6,2% за месяц, предшествующий вчерашнему дню, и пока неясно, как сложится следующий месяц. Мы ждем публикации данных EPFR по потокам фондов под активным управлением в пятницу утром и пока сохраняем тактически позитивный взгляд", - пишут они.
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Компании упоминаемые в новости: ЛУКОЙЛ НК, Сбербанк России, Новатэк, Магнит
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