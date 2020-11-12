S&P500 склонен к краткосрочной коррекции - "Фридом Финанс"

Индекс S&P500 склонен к краткосрочной коррекции, так как баланс рисков на текущих ценовых уровнях смещен в сторону снижения, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"За сессию в среду техническая картина по индексу не изменилась. На графике все еще доминирует паттерн "бычья ловушка", который ухудшает краткосрочные перспективы индекса и делает его уязвимым для более глубокой коррекции. Другим настораживающим фактором выступает "медвежья" дивергенция по индикатору RSI. В более долгосрочной перспективе склонность к росту сохраняется", - указывает младший аналитик компании Михаил Денисламов.