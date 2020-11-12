Нефть пытается возобновить рост - BCS Express

Нефть пытается возобновить рост, получив поддержку от снижения доллара, отмечается в комментарии аналитика BCS Express Дмитрия Бабина.

"Нефтяные цены в начале дня корректировали провал среды, но затем возобновили движение, - комментирует эксперт инвесткомпании. - Незадолго до нашего открытия произошел еще один отскок, однако в начале российской сессии котировки резко снизились, переписав сегодняшний минимум, но затем стали быстро восстанавливаться. К текущему моменту нефть просела, сейчас Brent теряет 0,4% вблизи отметки $43,6".

По мнению Бабина, поддержку всем сырьевым товарам оказывает активное снижение доллара, стартовавшее утром. В то же время нефтяные цены находятся под давлением ухудшения прогноза спроса на нефть в ежемесячных отчетах МЭА и ОПЕК.

Также участники нефтяного рынка будут следить за финальной отраслевой статистикой, которую в 19:00 МСК представит Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 0,9 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 2,1 млн барр.