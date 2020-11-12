Рубль имеет большие шансы укрепиться до уровня ниже 75 руб./$1 в начале 2021г - Райффайзенбанк

Рубль имеет большие шансы укрепиться до уровня ниже 75 руб./$1 в начале 2021г, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

Как полагает аналитик банка Денис Порывай, в начале следующего года из-за сезонно низкого импорта и вероятного запуска вакцины (или при наличии сильных ожиданий, что в самое ближайшее время начнется массовая вакцинация эффективным препаратом) рубль имеет большие шансы для укрепления (ниже 75 руб./долл.) по мере роста цен на нефть и восстановления валютной ликвидности в банковском секторе.